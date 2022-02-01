Цена тепла: почему дважды два — четыре, а не три?

Наступил февраль, жители Чебоксар и Новочебоксарска получили квитанции к оплате за потребленные энергоресурсы за первый месяц наступившего года. И суммы в них для некоторых горожан оказались неожиданными. И пошли разговоры с косым взглядом в сторону энергетиков: мол, опять тарифы повысили… За разъяснениями мы обратились в филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс», который является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.

Тариф — величина постоянная

Там однозначно подтвердили: тариф здесь ни при чем. При этом к месту будет напомнить, что эта постоянная величина устанавливается не энергетиками, а службой по тарифам — на год, на основании независимой экспертизы обоснованности затрат. И меняется он не зимой, а летом, как мы все помним — в начале июля. Так откуда же тогда возросшие цифры в квитанциях на оплату тепла и горячего водоснабжения?

В филиале ЭнергосбыТа подробно объяснили, почему все-таки дважды два — четыре, а не три. Во-первых, ресурсоснабжающая организация, в данном случае «Т Плюс», несет ответственность за доставку ресурса нужного качества до границы балансовой принадлежности. То есть до стены дома. Дальше — ответственность обслуживающей организации, за использование тепла и горячей воды внутри здания отвечает УК или ТСЖ. Проводить какие-либо работы на оборудовании тепловых пунктов, системах отопления или ГВС, которые являются общедомовым имуществом, энергетики не могут.

— Теплоснабжение многоквартирных домов осуществляется в соответствии с утвержденными и согласованными с администрациями городов температурными графиками, — знакомит с арифметикой формирования сумм в квитанциях директор филиала Вячеслав Зданович. — Температура теплоносителя, подаваемого в дома, зависит от температуры наружного воздуха: чем холоднее на улице, тем выше температура теплоносителя, ТЭЦ и котельными больше тепла отпускается в сеть, соответственно, тем выше может быть теплопотребление дома и плата за него.

При начислениях платежей за тепло учитывается объем теплоэнергии, поступивший в дом: фактическое потребление, зафиксированное общедомовым прибором учета, или, при его отсутствии, рассчитанное по нормативам. Обслуживание и эксплуатация узлов учета находится в зоне ответственности исполнителей коммунальных услуг. Формирование сумм за отопление для конкретного клиента осуществляется пропорционально площади его квартиры: собственники квартир площадью, скажем, 120 и 40 квадратных метров не могут и не должны платить одинаково. А вот плата за горячее водоснабжение зависит от наличия или отсутствия в квартире индивидуального прибора учета, объема израсходованного ресурса.

Ветер в подъезде в карман дует

Впрочем, слагаемых увеличения суммы в квитанциях за отопление и ГВС, оказывается, множество. Январь и февраль — самые холодные месяцы года и, соответственно, на них приходится пик роста потребления тепла — с декабрем и уж тем более с ноябрем точно не сравнить. Наступают холода, значит, больше тепла нужно для обеспечения комфорта в квартирах — все просто. В квитанциях в виде возросших сумм это отражается в феврале и марте. И с тарифом тут, как мы поняли, никакой связи.

Влияет на плату жильцов и состояние систем теплопотребления многоквартирного дома. В период подготовки к осенне-зимнему периоду обслуживающей организацией в каждом доме, находящемся под его «крылом», должен быть проведен комплекс ремонтных, профилактических работ, энергосберегающих мероприятий. Начиная от утепления окон и заканчивая настройкой систем регулирования, промывкой и опрессовкой внутридомовых сетей, ревизией и, если нужно, заменой запорной арматуры, установкой предохранительных устройств и т.д. Если все выполнено качественно и в срок, то проблем с отоплением, горячим водоснабжением, уверяют в филиале энергосбытовой компании, у жильцов быть не должно. И необоснованно растущих цифр в квитанциях тоже не будет.

Правда, на деле подготовка МКД к зиме нередко вызывает вопросы. Так, по данным на конец прошлого года, в 242 домах города Чебоксары, 168 домах Новочебоксарска филиалом была выявлена повышенная температура воды, возвращаемой после теплоснабжения зданий в сеть. Тоже — результат некачественного исполнения УК и ТСЖ своих обязанностей по установке и обслуживанию в домах необходимого оборудования и регулировке внутренних систем теплопотребления зданий. Например, в системе ГВС дома отсутствуют регуляторы температуры.

И с энергосбережением не везде и не все в порядке. Автор этих строк хорошо помнит посещение нескольких многоэтажек в Новочебоксарске в ходе совместного рейда судебных приставов и энергетиков по взысканию долгов за тепло. На дворе конец ноября, а тут — кое-как закрывающиеся двери, зияющие без рам окна в подъездах… Согласитесь, сложно экономить, если постоянный сквозняк на лестничных площадках, трещины в стенах и т.д. Это тоже расход тепла — на общедомовые нужды, и за него приходится платить. Итог подобного отношения к обязанностям по обслуживанию домов со стороны управляющих компаний для жильцов нерадостный — более высокие показания общедомовых приборов учета тепла и, соответственно, сумм к оплате в квитанциях.

Жильцы могут и должны сократить эти расходы — все в их силах и интересах. Просто нужно воспользоваться правом требовать от жилищной организации порядка в доме. В том числе — провести энергоаудит дома для того, чтобы понять, где теряется тепло и что нужно сделать для его сохранения в здании. Утеплить двери и оконные проемы, установить заслонки в проемах подвалов и чердаков — список можно продолжить. Способствует экономии установка энергосберегающего оборудования — погодозависимой автоматики, проведение ряда других мероприятий.

Тепло ли тебе, соседушка?

И даже чрезмерная экономность соседей при использовании теплоресурсов может сказаться на цифрах в квитанциях. «Соседским теплом не угреешься», — гласит поговорка. Жители домов с индивидуальными поквартирными счетчиками опровергают подобное утверждение. Как, например, в домах на ул. Ярмарочной в столице республики. Не секрет, что многие жильцы в таких домах, предпочитая экономить, на время своего отъезда полностью перекрывают подачу тепла в свои квартиры. Как показывает практика, температура в комнатах при этом остается вполне комфортной. Угрозы обледенения батарей, труб отопления и водоснабжения точно нет. Объяснение тому простое: квартира греется за счет соседей — общие стены, пол и потолок отдают тепло, которое в итоге все равно расходуется и фиксируется счетчиками, но — не у того собственника. Получается, кто-то рубли экономит, а соседи за него платят.

И последнее. ЭнергосбыТ регулярно напоминает своим клиентам о необходимости своевременной передачи показаний приборов учета — до 25 числа каждого месяца. Это не прихоть энергетиков. Тем самым исключается не только начисление пени потребителям, но и обеспечивается корректность расчета платы за услуги, в том числе и за ОДН.

— Плата за общедомовые нужды начисляется, исходя из разницы показаний общедомового счетчика и суммы всех индивидуальных, установленных в доме, — уточнили в ЭнергосбыТе. — Поэтому, если один из собственников по какой-то причине не передавал показания своего прибора учета, а потом обратился к поставщику услуг с актуальными данными — перерасчет, который ему сделают, отразится на всех жильцах.

Подобные ситуации возникают достаточно часто. Именно поэтому, напоминают энергетики, плата за общедомовые нужды в немалой степени зависит от своевременной и корректной передачи показаний индивидуальных приборов учета. Если данные по всем квартирам поступают одновременно со снятием показаний общедомового прибора учета, то в большинстве случаев это позволяет минимизировать ОДН.