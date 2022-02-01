Анастасия Иванова выиграла международный турнир по настольному теннису

Недавно в Тунисе завершился международный турнир серии WTT Youth Star Contender по настольному теннису среди кадеток до 16 и до 20 лет. Представительница Чувашии Анастасия Иванова заняла первое место на соревнованиях в одиночном разряде, уверенно обыграв в финале спортсменку из Румынии Бьянку Мей Росу со счетом 3:0. Другие российские теннисистки, Кристина Курилкина и Злата Терехова, остановились на стадии 1/4 финала.

Впрочем, это не единственный успех нашей спортсменки — в соревнованиях в парном разряде Анастасия Иванова вместе со Златой Тереховой стали обладательницами бронзовых медалей.