Бережливым технологиям научит Центр компетенций

Вопрос создания центра компетенций, который будет внедрять методики оптимизации процессов, находится на контроле Минэкономразвития Чувашии. Одна из приоритетных задач будущего центра — обучать кадры инструментам бережливого управления.

Вице-премьер правительства Чувашии Дмитрий Краснов в режиме ВКС обсудил реализацию программы «Эффективный регион» с экспертами. Напомним, что этот проект республика реализует совместно с «Росатомом». В 2021 году запущено более 200 проектов в органах исполнительной власти и администрациях муниципалитетов. Ожидаемый результат — 527 тысяч часов высвобожденного рабочего времени, стоимость которого достигает 50 миллионов рублей.

Одним из показательных примеров внедрения бережливых технологий стала оптимизация процессов, связанных с предоставлением государственных услуг гражданам и бизнесу.

«Для нас крайне важно добиться культуры бережливого производства, достучаться до каждого. Оптимизация процессов касается и офисных сотрудников, и тех, кто работает в заводских цехах. В этой связи тема создания регионального Центра компетенций как никогда актуальна. Необходима структура, которая будет оказывать методическую и экспертную поддержку предприятиям и организациям на постоянной основе», — отметил Дмитрий Краснов.

Дмитрий Ковалев