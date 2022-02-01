Лучники Чувашии не перестают радовать

Недавно в Орле завершилось первенство России по стрельбе из лука. Домой с богатым урожаем медалей приехали спортсмены из Чувашии, которым уже не в новинку показывать достойные результаты на всероссийских соревнованиях.

Золотую медаль среди юниоров до 21 года в блочном луке завоевал представитель нашей республики Василий Прохоров, сообщили в Минспорта Чувашии. Второе место занял Илья Ульяничев из Псковской области, а третье — Иван Масьянов из ХМАО-Югры.

Не осталась без медалей сборная Чувашии и в командном турнире в дисциплине «блочный лук» — Василий Прохоров, Лев Максимов и Артур Гареев стали серебряными призерами состязаний, уступив лишь представителям Псковской области. Третье место у лучников Ярославской области.

Также и наши девушки смогли занять призовое место — в возрастной категории до 18 лет в стрельбе из классического лука сборная Чувашии в составе Екатерины Строгановой, Марии Корниловой и Дарьи Семеновой остановилась в шаге от победы, проиграв спортсменкам из Бурятии. Бронзовые медали на счету команды из Москвы.