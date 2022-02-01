Анастасия Леонтьева выиграла в троеборье с высоким результатом

Недавно в Екатеринбурге завершилось первенство России по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье». В условиях серьезной конкуренции спортсменка из Чувашии Анастасия Леонтьева выиграла золотую медаль.

Награду подопечная Александра Тимофеева завоевала в возрастной группе юниорок до 23 лет, сообщили в Минспорта Чувашии. Анастасия показала лучший результат (367,5 кг) в весовой категории 47 кг, выступив в экипировочном троеборье. В первом упражнении — приседании со штангой — наша спортсменка подняла 147,5 кг, в жиме лежа на скамье справилась с весом 80 кг, а в становой тяге ей покорился вес в 140 кг.

Еще один представитель Чувашии — Иван Максимов — хоть призового места и не занял, но зато выполнил норматив кандидата в мастера спорта в весовой категории до 83 кг. По сумме троеборья в юношеском первенстве он поднял 592,5 кг.