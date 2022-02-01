Подопечные наших земляков штурмуют подиумы Пекина!

Олимпийские игры только начались, а у болельщиков нашей команды уже появились поводы для радости за спортсменов, занимающихся под руководством тренеров из Чувашии — Сергея Башкирова и Никиты Васильева.

Дорога в Пекин для Сергея Башкирова не была усыпана розами. Как уже сообщала «СЧ», тренер мужской сборной России по биатлону сдал положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию, но… Второй тест оказался отрицательным, и наш земляк усилил тренерские ряды биатлонный дружины страны на важнейшем старте четырехлетия.

И вот подопечного Башкирова Александра Логинова заявили на третий этап смешанной эстафеты в Пекине. После двух женских отрезков у российской сборной дела шли неважно — наша сборная, проигрывая минуту, занимала седьмое место. Никто уже не верил в успех…

При этом вся энергия болельщиков, поддерживающих любимцев у экрана телевизоров была направлена на поддержку Александра Логинова… И чемпион мира в спринте не только не подвел, а шокировал своей физической формой — в итоге Александр, показав лучший лыжный ход, первым передал эстафету Эдуарду Латыпову с преимуществом в 17 секунд. В итоге в невероятной по накалу битве за победу в финишном створе между сборными Норвегии, Франции и России Эдуард Латыпов завоевал для нашей команды «бронзу»!

Квалификационные соревнования на Олимпиаде в Пекине прошли и у фристайлистов в дисциплине «биг-эйр». Здесь под руководством нашего земляка Никиты Васильева на китайской трассе выступили чемпионка мира Анастасия Таталина и Ксения Орлова. Из трех квалификационных попыток только две шли в зачет. Анастасия, неудачно выполнив первый прыжок, в двух остальных попытках показала эффектные трюки и по сумме баллов заняла третье место в квалификации и попала в финал, а Ксения Орлова не пробилась в битву за награды. Имена победителей и призеров соревнований станут известны уже после выхода номера в печать.