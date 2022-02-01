Канаш вошел в тройку самых недорогих для проживания городов страны

На прошлой неделе Росстат назвал самые «дорогие» и «дешевые» для проживания города в стране за 2021 год. Согласно этим данным, в тройке самых «бюджетных» городов присутствует и Канаш.

Исследование подразумевало анализ цен на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг в 290 городах и поселках городского типа, сообщает РБК. Выяснилось, что индекс стоимости жизни в Канаше составляет 0,82. Это значит, что там товары и услуги на 18% дешевле, чем в среднем по стране. Также в тройке самых «недорогих» городов оказались Назрань и Магас в Ингушетии.

Самые высокие цены были зафиксированы в административном центре Чукотки — Анадыре. Стоимость набора товаров и услуг там оказалась на 57% выше, чем в среднем по России.

«СЧ» попросила прокомментировать данные Росстата главу администрации Канаша Виталия Михайлова. Согласен ли он с тем, что в Канаше хорошо и недорого жить?

«Хорошо жить в Канаше или плохо, должны определить сами горожане, ведь у каждого жителя города разная покупательная способность, — ответил Виталий Николаевич. — А на цены товаров и услуг сильно влияет конкуренция. Например, у нас в Канаше очень много торговых точек, так что большая конкуренция, вероятно, делает свое дело. Ну а по поводу статистических данных — даже не могу прокомментировать, они (специалисты Росстата. — Авт.) берут показатели по своим определенным критериям и наверняка на основании опросов населения и продуктовой корзины…»

Сами канашцы отнеслись к данным Росстата недоверчиво, во всяком случае, позитивных откликов на новость среди подавляющего большинства подписчиков популярных городских страниц в Инстаграме и в ВКонтакте не нашлось. Как и везде, люди жалуются на низкую зарплату, дорогое жилье и высокие цены на продукты.

Дарья Сергеева, Елена Тры