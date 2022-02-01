Какая медицинская помощь относится к плановой, а какая — нет?

Недавно я делала УЗИ, и врач обнаружил новообразование. Он порекомендовал мне пойти к онкологу, чтобы тот назначил дополнительное обследование, потому что это может быть рак. Но теперь из-за коронавирусной инфекции плановую медицинскую помощь по другим заболеваниям врачи не оказывают. Что теперь делать таким бедолагам, как я? Ведь если это опухоль злокачественная, а я буду ждать лучших времен, то рискую не дождаться лечения.

Альбина Андреева, г. Чебоксары

Действительно, плановую помощь в Чувашии, как и по всей стране, отложили до особого распоряжения Главного санитарного врача по региону. Все поликлиники перешли на семидневку и работают без выходных.

Но это не значит, что медицинская помощь не оказывается. Отменены только плановые медосмотры, диспансеризации и плановая амбулаторная помощь. О чем речь?

Если у вас подошел срок диспансеризации или пора идти к педиатру с ребенком, чтобы его взвесить и рассказать доктору, что он прекрасно себя чувствует, то вас не примут. Во-первых, посещение поликлиники, когда идет массовое заболевание людей ковидом, гриппом или другим острым респираторным вирусным заболеванием, чревато тем, что вы заразитесь и заболеете. Во-вторых, если вы не очень здоровы, вам требуется, например, физиотерапия, или нужно удалить доброкачественный полип кишечника, то придется подождать, пока ситуация не стабилизируется. Просто потому, что риск заразиться опасной инфекцией, которая поставит под угрозу вашу жизнь, слишком высок.

Но если ситуация серьезная, как у автора письма, то тут промедление чревато прогрессированием болезни. Как нам сообщил заместитель главного врача Республиканского онкодиспансера Александр Мыциков, тем людям, у кого заподозрили онкологическое заболевание, не нужно ждать и терять время. Медицинская помощь при онкологии не относится к плановой. Пациентам при подозрении на злокачественное новообразование назначат все необходимые обследования и при выставлении онкодиагноза начнут лечить. Если по каким-то причинам у человека нет возможности попасть на прием к онкологу по месту жительства, чтобы получить направление в онкодиспансер, то здесь могут принять пациента как обратившегося за помощью самостоятельно. Без лечения, если оно вам необходимо, врачи вас не оставят.