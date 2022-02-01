4 февраля. Республика в событиях и лицах

1907 – в д. Чубаево Урмарского района родился Кирилл Николаевич Николаев, звеньевой полеводческой бригады колхоза «Дружба» Урмарского района. В 1950 году за получение высокого урожая ржи удостоен звания Героя Социалистического Труда.

1930 – в д. Татмыш-Югелево Батыревского района родился Аркадий Григорьевич Улангин, первый мастер спорта СССР по легкой атлетике из Чувашии, заслуженный тренер РСФСР. Внес большой вклад в развитие физкультуры и спорта нашей республики.

1936 – в г. Чебоксары родилась Людмила Васильевна Жирнова, хоровой дирижер, доктор педагогических наук, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный деятель искусств России.

1944 – звание Героя Советского Союза присвоено выпускнику Чебоксарского аэроклуба Михаилу Александровичу Сапожникову. В Великой Отечественной войне с июня 1941 года в составе авиационного полка дальних разведчиков, летчик отдельного разведывательного авиационного полка. Его именем названа улица в Чебоксарах.