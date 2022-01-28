В Аликово хлопок газа оставил квартиру без окон

В селе Аликово в квартире на первом этаже трехэтажного дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Как сообщает Чувашинформ, хозяин квартиры собирался сварить суп, поставил на плиту кастрюлю с водой и заснул. Кипящая вода затушила конфорку, и газ быстро заполнил всю квартиру. Проснувшись, мужчина включил свет, и от искры внутри выключателя произошел хлопок газовоздушной смеси. Взрывной волной в квартире выбило все окна, повреждена мебель. По данным прокуратуры республики, пострадавших нет, жизни и здоровью жильцов ничто не угрожает. ЧП случилось 30 января около восьми утра. На место происшествия сразу же выехали экстренные службы. Также организована прокурорская проверка.