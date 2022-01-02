Медсестра не смогла доказать, что заболела при контакте с пациентом

В судебной практике появляются гражданские дела, которые по своему содержанию еще пару лет можно было бы отнести к разряду печальной фантастики. А создала спорные ситуации, которые лежат в основе таких дел, вирусная пандемия.

Наталья Костина (персональные данные изменены) обратилась в суд с иском к Новочебоксарской городской больнице и Минэкономразвития республики о признании решения врачебной комиссии недействительным, признании случая заболевания COVID-19 страховым. Также она потребовала обязать ответчиков направить в региональное отделение Фонда социального страхования документ, являющийся основанием для назначения единовременной страховой выплаты, кроме того, просила компенсировать причиненный ей моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

Костина работает медицинской сестрой урологического кабинета в одной из городских поликлиник. С ноября по декабрь 2020 года она находилась на амбулаторном лечении в связи с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Женщина считает, что в соответствии с Указом Президента РФ от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» она имеет право на получение единовременной страховой выплаты в сумме, превышающей 68 тысяч рублей. Однако эта выплата ей не была произведена.

После вмешательства прокуратуры была создана врачебная комиссия по расследованию этого случая. В итоге она пришла к заключению, что случай заражения истицы COVID-19 не подтвержден, не является страховым, действие упомянутого президентского указа на этот случай заболевания не распространяется. А значит, единовременная страховая выплата назначению и выплате не подлежит. Однако медсестра Костина посчитала это решение комиссии необъективным и просила его отменить.

В судебном заседании она пояснила, что причиной своего заболевания ковидом считает взаимодействие в ноябре 2020 года на приеме у врача-уролога с заболевшим этим недугом пациентом Сомовым (фамилия изменена). Кроме того, отметила, что по роду своей деятельности бывает в разных кабинетах поликлиники, что также могло явиться причиной ее заболевания. Представитель ответчика в удовлетворении исковых требований просила отказать, поскольку, по данным Медицинской информационной системы (МИС) «Статистика», пациент, о котором говорила медсестра, в ноябре 2020 года был на приеме у врача общей практики (терапевта), а не у уролога. Доказательств нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства не имеется, все необходимые обеззараживающие средства выдаются.

В числе страховых случаев, при наступлении которых производится единовременная страховая выплата, есть и причинение вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных коронавирусной инфекцией, повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности. Перечень таких заболеваний (синдромов) и осложнений, которые обязательно должны быть подтверждены лабораторными методами исследования, утверждается Правительством Российской Федерации.

Суд изучил этот перечень, а также «отказное» решение врачебной комиссии. И пришел к выводу, что случай, расследованный ею, действительно не является страховым. В ходе рассмотрения дела не установлена непосредственная работа медсестры с пациентом Сомовым. В материалах дела нет надлежащих доказательств (в том числе талона, оформленного через систему РМИС, записи в амбулаторной карте) того, что в ноябре врач-уролог принимал этого пациента. Также не представлены доказательства оплаты приема Территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

В ходе судебного разбирательства медсестра не указывала других пациентов, кроме Сомова, с кем она могла контактировать при исполнении трудовых обязанностей.От проведения экспертизы в целях установления причинно-следственной связи между случаем заражения истицы при исполнении ею должностных обязанностей от других пациентов истица отказалась.

Суд также отклонил позицию истицы о том, что она могла получить заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в коридорах и помещениях поликлиники, поскольку это не доказывает ее контакта с пациентами с таким диагнозом. Поскольку в ходе рассмотрения дела не установлена причинно-следственная связь между случаем заражения медсестры и исполнением ею своих трудовых обязанностей (случай не признан страховым), суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истицы в полном объеме.