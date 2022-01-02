Планерка Главы: цифровая «зрелость», статистика ДТП, новая «мусорная» концепция

На вчерашнем еженедельном совещании Глава республики Олег Николаев обозначил главные ближайшие задачи, стоящие перед правительством. В их числе — уточнения по бюджетному процессу, завершение заключения и запуск в работу контрактов в рамках бюджета текущего года.

ПОРУЧЕНИЕ.

Активизировать обсуждение новой концепции обращения с твердыми коммунальными отходами.

Еще одна важная задача — реализация предложений по изменению территориальной схемы обращения с ТКО с участием глав муниципальных администраций. Ранее была озвучена договоренность об углубленном анализе с последующим обсуждением данного вопроса, «чтобы самим ясней понять, а самое главное, объяснить людям эти изменения и в какие сроки ожидается наведение порядка в этой сфере», подчеркнул Глава.

ПОРУЧЕНИЕ.

Министерствам и ведомствам проанализировать состояние и текущие планы цифровизации своих отраслей. В первых числах февраля подготовить создание координационного совета по цифровой трансформации при главе республики.

На совещании рассмотрен вопрос о ходе цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления. Как отметил в докладе вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, реализация данного направления в минувшем году происходила на основе разработанной стратегии, включающей 128 проектов в 17 отраслях. В том числе 5, по которым оценивается цифровая «зрелость» в разрезе субъектов страны.

По числу заявленных проектов Чувашия занимает лидирующее место. А по уровню цифровой «зрелости» регион входит в топ-20 в целом по стране. Цель стратегии — достижение цифровой «зрелости» ключевых отраслей. Среди них здравоохранение, образование, транспорт, городская среда, спорт, госуправление.

В спортивной цифровизации республика находится на первом месте. Министр физкультуры и спорта Василий Петров поделился «секретами» успеха и дальнейшими перспективами. А Олег Николаев поручил и всем остальным министерствам провести анализ своих достижений и недоработок.

В целом республике предстоит еще немалая работа в этой сфере, ассигнования на которую увеличиваются. По данным Дмитрия Краснова, по всем источникам на 2022-2024 годы они составят более 1,6 млрд рублей. Отдельное внимание будет уделяться переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид.

Цифра Более 1,6 млрд рублей составит финансирование программы цифровизации Чувашии в 2022-2024 годах

Министр обозначил целесообразность создания в республике Координационного совета по цифровизации. Глава поддержал это предложение, поручив в первых числах февраля провести подготовительную работу.

ПОРУЧЕНИЕ.

Подготовить анализ аварийности на федеральных дорогах. Разработать изменения нормативно-правовой базы по ограничению движения большегрузного транспорта в крупных городах республики.

Нынешняя снежная зима осложнила дорожную обстановку. Серьезных заторов пока, правда, не было, но число погибших в ДТП тревожит, сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов, докладывая о текущей ситуации по содержанию дорог. Только за прошедшие выходные дни на федеральных трассах на территории Чувашии погибли 6 человек, а за весь январь — 12 погибших.

Для обеспечения безопасности движения транспорта заготовлено достаточное количество песчано-соляной смеси, в работе около 170 единиц техники. При осложнении обстановки бывает и втрое больше. Однако аварийных участков в силу рельефа местности немало, что периодически создает непростые ситуации. Особенно на федеральных трассах. По словам Главы, на федеральном уровне готовится совещание по безопасности движения на этих магистралях, и дорожникам Чувашии надо представить там свои проблемы и предложения.

В столице республики снежная обстановка остается непростой, но организация «Дорэкс» справляется с уборкой, сказал глава горадминистрации Денис Спирин. За четыре дня вывезено 8,5 тыс. кубометров снега, в том числе на снегоплавильную станцию. Но очистку улиц по-прежнему затрудняют большегрузные автомобили. Правда, контроль ведется — с 20 января на дороги выведена автоматическая система видеофиксации нарушений правил стоянки транспорта «Паркон», но надлежащего порядка все же не хватает.

На эту проблему Глава республики обращал внимание и раньше. Были отданы поручения внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу, чтобы ужесточить санкции за хаотичную стоянку грузовиков, но дело тут не сдвинулось. На совещании Глава в очередной раз потребовал упорядочить правила стоянки большегрузов.