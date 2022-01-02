В Чувашии количество госпитализированных не растет

Именно уровень госпитализации среди заболевших COVID-19 может стать основным показателем критичности ситуации в регионах.

В Чувашии, впрочем как и по всей стране, количество госпитализированных пациентов не растёт, тех же, кто лечится амбулаторно — наоборот, увеличивается. Без госпитализации сейчас борются с вирусом 73,5% инфицированных. Об этом было заявлено в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Новый штамм обсуждали и на заседании Правительства РФ. Так, председатель Правительства Михаил Мишустин напомнил, что «одна из особенностей нового штамма такова, что он не приводит к резкому росту госпитализаций», но увеличивает число заболевших, которые должны получать медицинскую помощь амбулаторно. Премьер министр рассказал, что правительством принято решение о выделении дополнительных 5 млрд рублей на лекарства для таких пациентов.