В Чувашии количество госпитализированных не растет

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Именно уровень госпитализации среди заболевших COVID-19 может стать основным показателем критичности ситуации в регионах.

В Чувашии, впрочем как и по всей стране, количество госпитализированных пациентов не растёт, тех же, кто лечится амбулаторно — наоборот, увеличивается. Без госпитализации сейчас борются с вирусом 73,5% инфицированных. Об этом было заявлено в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Новый штамм обсуждали и на заседании Правительства РФ. Так, председатель Правительства Михаил Мишустин напомнил, что «одна из особенностей нового штамма такова, что он не приводит к резкому росту госпитализаций», но увеличивает число заболевших, которые должны получать медицинскую помощь амбулаторно. Премьер министр рассказал, что правительством принято решение о выделении дополнительных 5 млрд рублей на лекарства для таких пациентов.

Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации:

«Госпитализация сегодня – это основной показатель опасности вируса. Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как в ситуации с «дельтой». Тем не менее, нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм».
Опубликовано: 24 января 2022 г.


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