Житель Алатыря жестоко расправился со своей женой

Ревность довела до беды

По этому факту возбуждено уголовное дело, в преступлении подозревается супруг погибшей 30-летней женщины. По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина вместе с женой находился в Алатыре в квартире ее матери. В ходе ссоры на почве ревности он набросился на женщину с топором, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

У супругов двое несовершеннолетних детей, которые в момент расправы отца над их матерью были в школе. В настоящее время они находятся у бабушки. В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания детей в семье, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Расследование уголовного дела продолжается.