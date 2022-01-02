Житель Алатыря жестоко расправился со своей женой

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ревность довела до беды

По этому факту возбуждено уголовное дело, в преступлении подозревается супруг погибшей 30-летней женщины. По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина вместе с женой находился в Алатыре в квартире ее матери. В ходе ссоры на почве ревности он набросился на женщину с топором, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.
У супругов двое несовершеннолетних детей, которые в момент расправы отца над их матерью были в школе. В настоящее время они находятся у бабушки. В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания детей в семье, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Расследование уголовного дела продолжается.

Опубликовано: 19 января 2022 г.


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