Подопечные нашего земляка показали класс

В немецком Рупольдинге прошел 6-й этап Кубка мира по биатлону — на соревнованиях отличные результаты показали спортсмены группы уроженца Чебоксар Сергея Башкирова. С каждой следующей гонкой Александр Логинов и Максим Цветков выходили на более высокий уровень.

До Олимпиады осталось меньше месяца, и текущие соревнования стали одной из последних проверок наших биатлонистов в боевых условиях. После удачного этапа в немецком Оберхофе российские фанаты биатлона ждали «продолжения банкета», но…

Спринтерские баталии у наших мужчин не задались с самого старта, в том числе и у спортсменов, которых тренирует Сергей Башкиров. При этом лучший результат среди россиян показал Максим Цветков, расположившись на 21-й строчке в итоговом протоколе, а Александр Логинов финишировал на 32-м месте…

Зато к эстафете сборная России подходила в ранге одного из фаворитов гонки. В итоге усилия своих партнеров по команде Карима Халили и Даниила Серохвостова Александр Логинов и Максим Цветков преобразовали в блестящую победу.

Казалось, что в гонке преследования у россиян было мало шансов на завоевание медали, но только не для подопечных Сергея Башкирова — Александр Логинов, показав лучшую скорость на дистанции, буквально, как Михаэль Шумахер в былые времена, проехался по своим соперникам… Отыграв 31 позицию, занял второе место, уступив только французу Кентену Фийону-Майе! А Максим Цветков также существенно улучшил свои позиции, показав в итоговом протоколе 9-й результат.

«К Олимпиаде идем по плану. Ребята четко следуют программе подготовки, которую мы планировали», — рассказал Сергей Башкиров в эфире телеканала «Матч ТВ».