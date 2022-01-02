Дмитрий Мулендеев набрал во Франции одно очко и занял 30 место

Перспективы в Пекине туманны

Во французском местечке Фон-Роме завершился этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «слоуп-стайл». За сборную России на соревнованиях выступил представитель Чувашии Дмитрий Мулендеев, который старается отобраться на Олимпийские игры в Пекине…

Для нашего спортсмена эти состязания были заключительными на международной арене перед главным стартом четырехлетия. К сожалению, Дмитрий не смог принять участие в этапе Кубка мира в американском городке Маммот-Лейкс, который проходил за неделю до старта во Франции. Поэтому, несмотря на непрекращающийся тренировочный процесс, представителю Чувашии пришлось сразу входить в соревновательный ритм после долгого перерыва.

Состязания для Дмитрия Мулендеева стартовали с квалификации — для выхода в финал нашему спортсмену нужно было попасть в топ-16. В итоге за первую попытку Дмитрий набрал 47,11 балла, а за вторую — 43,61 балла. В битве за медали представитель Чувашии не участвовал и в итоговом протоколе расположился на 30-м месте, набрав 1 очко в общий зачет Кубка мира.

Имена спортсменов, которые войдут в состав сборной на Олимпийские игры в Пекине, станут известны 21 января, сообщили корреспонденту «СЧ» в Федерации фристайла России.