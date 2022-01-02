Картофельный форум состоится в марте

Открыт прием заявок на участие в ХIV межрегиональной выставке «Картофель-2022». Она пройдет 3-4 марта в Чебоксарах на площадке ТВК «Контур».

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии, в рамках деловой программы выставки запланированы научно-практическая конференция, круглые столы, демонстрация коллекции сортов, дегустации, торговля семенным картофелем. В обсуждении насущных вопросов развития картофелеводства примут участие ученые, эксперты, аналитики, руководители и специалисты предприятий-поставщиков семенного материала, минеральных удобрений, средств защиты растений, техники и оборудования.

«Картофель» — единственная в России отраслевая выставка, проводится с 2009 года при поддержке федерального Минсельхоза и Картофельного союза России. Организаторами выставки выступают Минсельхоз Чувашии, Всероссийский НИИ картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха и КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации».