Прокурор Чувашии Андрей Фомин: «Не считаясь с личным временем…»

Это уже не первая встреча журналистов «Советской Чувашии» с прокурором республики. В разговоре с Андреем Фоминым мы традиционно затронули острые вопросы в работе надзорного ведомства, но коснулись и личных тем. К тому же беседа с руководителем региональной прокуратуры состоялась в канун празднования 300-летия прокуратуры России, что придало нашей встрече не совсем официальный оттенок.

— Андрей Валерьевич, от лица редакции поздравляем вас и все ваше ведомство с наступающей юбилейной датой. Это действительно знаковое событие. Проводила ли прокуратура Чувашии какие-либо мероприятия, посвященные этой дате?

— Спасибо. Безусловно, мы готовились к этому дню. Создан оргкомитет, где обсуждалось, какие мероприятия мы можем провести, чтобы это запомнилось. Из того, что уже реализовано — большая книга «300 лет на страже Отечества и закона». Мы работали над ней целый год, и в этой работе нам помог Чувашский государственный университет и его ректор Андрей Александров. В книге охвачены разные периоды истории прокуратуры: от дореволюционного до новейшего времени, они разбиты на разделы. Все это при содействии преподавательского и студенческого состава ЧГУ. Ребята работали в архивах, кстати, среди них были и студенты факультета журналистики, их тоже подключили к этому делу. Нам удалось провести ряд интервью с ветеранами прокуратуры. Книга получилась на 300 страниц, хотя мы собрали много больше материала. Возможно, на столетие Чувашской прокуратуры издадим оставшийся материал. Это один из глобальных проектов.

Потом, строительство нового здания для Алатырской межрайонной прокуратуры тоже можно считать связанным с юбилеем. Работы по строительству уже завершены. Раньше прокуратура располагалась в старинном здании конца XIX века — это бывший купеческий дом. И, кстати сказать, внешний вид нового здания прокуратуры не нарушает облик Алатыря, все выдержано в лучших традициях домов того времени. Также в прошлом году, осенью, открыли прокурорскую аллею, как раз в честь 300-летия образования прокуратуры. Посадили 24 ели, по количеству в республике районных прокуратур. Аллея находится рядом с Домом правительства, на берегу залива, там установлен и памятный камень.

АНДРЕЙ ФОМИН, прокурор Чувашской Республики: «В настоящее время по нашей инициативе подготовлены изменения в республиканское законодательство, согласно которым предоставление средств из республиканского бюджета на капитальный ремонт образовательных организаций будет осуществляться только при условии, что заказчиком выступит администрация муниципального образования или уполномоченная ею организация. Таким образом, ответственными за исполнение контрактов по ремонту объектов образования будут администрации муниципальных образований, а не директора школ, как это было в прошлом году».

— Работа прокуратуры очень многогранна и затрагивает практически все сферы жизни, если мы будем все перечислять, их с лихвой хватит на несколько номеров газет. Вы можете выделить, к примеру, три различные сферы, где в прошлом году удалось сделать как можно больше позитивных сдвигов?

— Конечно, вы совершенно правы, в настоящее время работа прокуроров связана, наверное, практически со всеми сферами. Образование, здравоохранение, правопорядок, строительство, трудовые отношения — это неоспоримо важные, но лишь небольшие части нашей работы. Уже второй год мы живем в условиях пандемийных ограничений и поэтому уделяем много внимания вопросам защиты бизнеса, который действительно нуждается в поддержке. На мой взгляд, одним из позитивных моментов стала работа по надзору за соблюдением прав предпринимателей при расчетах по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Мы понимаем, насколько сейчас бизнесу важны реальные денежные средства, поэтому по каждому выявленному факту несвоевременной оплаты надлежаще исполненных контрактов были приняты меры прокурорского реагирования. В результате в 2021 году погашена задолженность по исполненным контрактам в размере свыше 62 млн рублей. Согласитесь, сумма немаленькая.

Буквально один пример — прокуратура Ядринского района в ходе проверки выявила, что Централизованная библиотечная система района в течение длительного времени не оплачивала ООО «Дизайн» законченные работы по ремонту своих помещений. В итоге сумма задолженности составила около 4 млн рублей. Результатом проделанной нами работы в этом направлении стало полное погашение задолженности перед подрядчиком.

«Мы понимаем, насколько сейчас бизнесу важны реальные денежные средства, поэтому по каждому выявленному факту несвоевременной оплаты надлежаще исполненных контрактов были приняты меры прокурорского реагирования. В результате в 2021 году погашена задолженность по исполненным контрактам в размере свыше 62 млн рублей. Согласитесь, сумма немаленькая».

Также хочу отметить еще одно направление — в прошлом году мы активно следили за реализацией на территории республики национальных проектов. В частности, благодаря мерам прокурорского реагирования наконец-то завершена реконструкция здания Чувашской государственной филармонии в Чебоксарах. Здесь мы активно работали как с заказчиками — органами власти региона — так и с подрядчиками, которых было немало и не все оказались добросовестными. Здесь, с учетом длительного характера неисполнения работ мы приняли жесткие меры — один из подрядчиков оштрафован на 43 млн рублей за то, что в установленный срок не было выполнено и половины предусмотренных работ.

Без преувеличения, в положительном ключе решаются вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К сожалению, это проблемный вопрос не только для нашего региона, но и для всей страны, но мы стараемся, чтобы максимально возможное число лиц указанной категории реально получили жилье.

Замечу, что по инициативе прокуратуры в республике уже второй год подряд увеличивается объем выделяемых бюджетных средств на приобретение жилья сиротам. В этом году он увеличен почти на 80 млн рублей. С нашей помощью разработаны нормативные акты, предусматривающие выдачу лицам из числа детей-сирот жилищных сертификатов для самостоятельного приобретения жилья и увеличение стоимости 1 кв. м жилья, которое может для сирот приобрести государство. Зачастую именно низкая установленная закупочная стоимость жилья приводила к нежеланию застройщиков или иных организаций участвовать в проводимых органами власти закупочных процедурах.

Прокуроры также постоянно «теребят» органы власти и муниципалитеты, чтобы они быстро осваивали выделенные на данные цели денежные средства. Если посмотреть на прошлый год, то за этот период приобретено и оплачено 153 квартиры для детей-сирот. В начале этого года планируется покупка 292 квартир, что больше, чем в 2019 и 2020 годах.

— Судя по публичным выступлениям Генерального прокурора России, прокуратура выделяет как одно из важных направлений работы рассмотрение обращений граждан. Как обстоят с этим дела в прокуратуре Чувашии, с какими проблемами чаще всего обращаются к вам жители республики и не запомнились ли лично вам какие-то конкретные обращения?

— Для меня это неотъемлемая часть работы — решать те вопросы, с которыми к нам приходят люди. По сути, это не только индивидуальная проблема каждого обратившегося гражданина, но и срез проблем всего общества. Поэтому анализ тематики поступивших обращений помогает сделать выводы о возможном наличии масштабных проблем в той или иной сфере жизнедеятельности и, соответственно, активизировать на этом направлении надзорную работу, «копнуть глубже».

К примеру, за 9 месяцев 2021 года прокурорами признаны обоснованными 2,5 тысячи обращений граждан, из них более тысячи (1165) касались реализации социальных прав. По результатам проведенных прокурорами проверок выявлено более трех тысяч нарушений законов, для устранения которых внесено около трех тысяч различных актов прокурорского реагирования. И, к чести сказать, большинство выявленных нарушений после нашего вмешательства были реально устранены.

Наибольшее число нарушений было выявлено при проверке жалоб заявителей на действия судебных приставов-исполнителей (14%), о нарушениях в сфере ЖКХ (13%), по вопросам реализации трудовых прав (9%), прав на получение образования (9%). Практически по каждому третьему заявлению прокурорами приняты меры к восстановлению нарушенных жилищных прав граждан (220 из 584). При этом еженедельно я сам и мои заместители лично принимаем граждан, довольно часто я выезжаю на прием граждан в различные районы республики, на системной основе проходят приемы предпринимателей региона. Для меня важно, что мы ни в коей мере не прячемся от народа, а наоборот, совершенно открыты для диалога.

Работа с обращениями граждан, наверное, это самая масштабная работа прокуратуры, практически каждый работник в той или иной степени занимается ею. Ведь за год в прокуратуру Чувашии поступило более 40 тысяч различных обращений, а это значительная цифра.

— За последние годы очень многое сделано в плане борьбы с коррупцией, но, к сожалению, эта тема всегда в центре внимания. На что в первую очередь вы ориентируете подчиненных в антикоррупционной работе?

— Если говорить о приоритетах, я бы выделил контроль над соответствием расходов государственных и муниципальных служащих их доходам, привлечение к уголовной ответственности должностных лиц, совершивших коррупционные преступления, а также возмещение ущерба, причиненного в результате актов коррупции.

Мне кажется, что лучшая профилактика коррупции — необратимость наказания. Необходимо подорвать экономическую составляющую коррупции, а именно превратить любую попытку незаконного обогащения со стороны чиновников не только в рискованную, но и в абсолютно бессмысленную с финансовой точки зрения авантюру. Для этого прокуроры и правоохранительные органы должны не только добиваться привлечения взяточников и мздоимцев к уголовной ответственности, но и обеспечивать изъятие в пользу государства незаконно нажитого имущества и иных активов.

Такие примеры у нас уже есть. Так, в прошлом году в доход Российской Федерации обращена квартира стоимостью более 7 млн. рублей, приобретенная бывшим депутатом Чебоксарского городского Собрания на доходы, законность которых им подтверждена не была. Решение суда вступило в законную силу, в настоящее время осуществляется регистрации права собственности Российской Федерации на нее.

— Прокуратура Чувашии наладила конструктивный диалог с Госсоветом республики, год назад заключено соглашение о взаимодействии. Можете пояснить читателям, какова роль прокуратуры в деятельности законодательного органа?

— Действительно, между Государственным Советом и прокуратурой республики выстроено достаточно плодотворное взаимодействие. Вы знаете, прокуратура Чувашской Республики в числе первых в России наделена правом законодательной инициативы, и я считаю это важной оценкой значимости прокуратуры в процессе республиканского законотворчества. Данное право используется нами достаточно активно, только за последние два года мы внесли в Госсовет республики девять законопроектов по целому ряду вопросов. В частности, это вопросы, связанные с пожарной безопасностью в лесах, безопасностью людей на водных объектах, использованием имущества, образующего социальную инфраструктуру для детей, вопросы социальной поддержки родителей и другие. И вот то, что все предлагаемые нами законодательные инициативы поддерживаются депутатами единогласно, лишний раз говорит о достигнутом уровне взаимодействия с парламентом.

Касаясь общей нормотворческой деятельности, скажу, что практически все нормативно-правовые акты, принимаемые не только законодательным органом, но и исполнительными органами власти республики, проходят через прокуратуру. В первую очередь это происходит на стадии согласования их проектов, когда мы можем подсказать, что-то подправить, чтобы принятые документы не противоречили федеральным законам, не имели двусмысленного толкования и в них не содержались возможные коррупционные составляющие.

— Начало осени 2021 года у нас в республике ознаменовалась не только стартом учебного года, но, к сожалению, и «не началом» его для многих учеников, чьи школы не были своевременно подготовлены к образовательной деятельности по причине неоконченного ремонта. Какие меры реагирования вы в связи с этим принимали?

— Вот смотрите, только в июле-августе прошлого года с учетом низких темпов работ по капитальному ремонту школ прокурорами городов и районов было объявлено 40 предостережений руководителям подрядных организаций о недопустимости нарушений закона и необходимости окончить работы в срок. Большинство подрядчиков к нам прислушались, в результате чего основная часть школ республики закончила ремонт до 1 сентября. Но были и те, кто по различным причинам не уложился в срок — это 18 образовательных учреждений, ремонт в которых продолжился и после начала учебного года. И здесь не обошлось без возбужденных дел об административных правонарушениях.

— Можно ли сказать, что вся вина в этих случаях только на подрядчиках?

— На наш взгляд, тут сыграла свою роль совокупность причин. Во-первых, действительно ряд подрядчиков не рассчитал свои силы и не смогли своевременно сдать объекты. А во-вторых, мы столкнулись с тем, что в некоторых случаях и заказчики сплоховали, что выразилось в ошибках при составлении проектов работ, расчете объема планируемого ремонта. В итоге — когда уже и ремонт начат, и финансирование на него заложено, выясняется, что необходимо провести дополнительные работы, которые изначально не заложены в стоимость заключенного контракта. При этом во всех указанных случаях функции заказчиков по муниципальным контрактам были возложены на руководителей образовательных организаций, которые не обладают специальными познаниями в области строительства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок, что на наш взгляд было не совсем верно.

— Андрей Валерьевич, помните ли вы свой первый день в прокуратуре? Что изменилось с тех пор?

— Я пришел в прокуратуру в 1992 году. Тогда и страна была совсем другой. Скажем так, прокуратура тогда и прокуратура сейчас — совершенно несопоставимые организации… В то время в прокуратуре наблюдался большой отток специалистов, которые отработали 20 и больше лет. И генеральным прокурором тогда было принято решение брать на работу старшекурсников без диплома, и я как раз после четвертого курса попал в прокуратуру.

Скажу честно, тогда для нас были тяжелые времена. Мало сотрудников с опытом, не было никакого института наставничества, учились на своих ошибках и овладевали своим ремеслом, так сказать, на передовой. Сейчас, конечно, уже иная картина, совершенно иной подход к новым сотрудникам. И хочу сказать, к нам приходят осознанно и не просто, потому что работать в прокуратуре престижно, а согласно какому-то внутреннему порыву, имея особый взгляд на такие понятия как справедливость, честь и закон.

— Ваша работа требует постоянного внимания. Удается ли вам оставлять рабочие дела за дверью кабинета?

— У нас есть такая фраза: «Не считаясь с личным временем». Понимаете, рабочая информация поступает постоянно, поэтому ведется круглосуточное дежурство. Существует отлаженная система взаимодействия с дежурными службами МВД, ФСБ, Следственного комитета и МЧС — если что-то произошло, то сначала об этом узнает дежурный, он докладывает мне, и мы уже начинаем с этой информацией работать. Можно сказать — готовность 24 часа в сутки.