Лыжники проэкзаменовали трассу в канун Рождества

В рамках Декады спорта и здоровья лыжники из Чувашии выявляли быстрейших атлетов в традиционной «Рождественской гонке», сообщили в Минспорте Чувашии. Спортсмены отнеслись к стартам со всей серьезностью.

В этом году соревнования впервые проходили в Канаше на новой лыжной трассе, построенной в городском парке культуры и отдыха. Конечно, этот старт не сравнится по популярности с одноименной международной гонкой по биатлону, которая ежегодно проходит в Германии накануне Нового года, но для спортсменов из нашей республики такие соревнования служили хорошей проверкой физической формы.

Состязания проходили в спринте классическим стилем на дистанции 1,6 км в четырех группах: мужчины-юниоры, женщины-юниорки, а также юноши и девушки в возрасте от 14 лет и старше.

Страсти кипели не только на лыжной трассе, но и среди многочисленных болельщиков, горячо поддерживающих спортсменов. По итогам решающих забегов в категории мужчины-юниоры первое место занял Андрей Григорьев, а среди юношей золотую медаль завоевал Павел Сергеев. В свою очередь, у прекрасной половины человечества в группе женщины-юниорки на высшую ступень пьедестала почета поднялась Валерия Архипова, а быстрейшей среди девушек оказалась Надежда Александрова.

Также лыжные соревнования в праздничные дни прошли в Батыревском, Козловском, Красночетайском, Урмарском, Чебоксарском, Шемуршинском, Шумерлинском, Ядринском, Янтиковском районах и в городах Алатырь и Шумерля.

Кстати В новогодние каникулы Декада спорта и здоровья прошла по всей стране. Всего на территории России в праздничные дни состоялось более 15 тыс. физкультурно-оздоровительных мероприятий.

В различных муниципалитетах нашей республики прошли соревнования по хоккею, футболу, волейболу, баскетболу, теннису и многим другим видам спорта.