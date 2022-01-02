В Чебоксарах прошли мастер-классы по фигурному катанию и хоккею с шайбой «На коньки – всей семьёй»

Праздник спорта прошел в Региональном центре по хоккею, заработавшем в столице республики в 2020 году благодаря нацпроекту «Демография». Сначала дети с родителями, которые пришли на мастер-класс по фигурному катанию под чутким руководством наставника спортшколы олимпийского резерва №4 Виктории Пимичевой выполняли различные упражнению на льду.

«Массовые катания популяризируют наш вид спорта, – подчеркнула тренер Виктория Пимичева. Фигурное катание сейчас очень сильно развивается в России. Мы же стараемся найти и раскрыть как можно больше талантов в нашей республике».

Эстафетную палочку у фигуристов подхватили юные мастера клюшки и шайбы из команды «Сокол-2012». В рамках мастер-класса по хоккею ребята получили возможность посоревноваться в скорости выполнения упражнений со своими папами и мамами – ведь во время плановых тренировок родителям доступ на лед запрещен. После разминки участники мастер-класса провели товарищеской матч, в котором цифры на табло не имели решающего значения.