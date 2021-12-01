Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» готов к несению пиковых нагрузок зимой

Подготовку предприятия к работе в пиковые температуры зимнего периода и в преддверии праздничных дней обсудили и.о. министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Александр Кондратьев и директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков в ходе рабочей встречи на Чебоксарской ТЭЦ-2.

Директор филиала Сергей Ушаков и технический директор – главный инженер ЧТЭЦ-2 Константин Мотин познакомили и.о. министра с производственными площадками и рассказали о работе станции – крупнейшего энергетического предприятия города, главного источника электро- и теплоснабжения потребителей. Александр Кондратьев побывал в основных цехах ТЭЦ и на щитах управления.

В рамках встречи был обсужден ход масштабных работ по замене ветхих трубопроводов в Чебоксарах. «Основные пункты плана мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду выполнены на 100%. Мы успешно подготовили все объекты теплоснабжения к надежному прохождению холодов и качественной подаче ресурса всем категориям потребителей, – отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков. – В этом году «Т Плюс» заменила около 3 километров изношенных трубопроводов. В развитие теплосетевого хозяйства Чебоксар было вложено 162 млн рублей».

В завершение встречи Александр Кондратьев вручил Сергею Ушакову Благодарность Главы Чувашской Республики Олега Николаева «За содействие в развитии энергетической системы в Чувашской Республике», пожелал успешной и безаварийной работы в наступающем Новом году.