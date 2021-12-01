Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по качеству жизни

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Эксперты Агентства стратегических инициатив оценивали такие направления как медицина, жилье и инфраструктура, доступность государственных услуг, чистота и экология, досуг и потребление, социальная защита, безопасность,  возможности для работы и своего дела. Возглавили список Москва, Тамбовская область и ХМАО — Югра. 

По словам руководителя АСИ Светланы Чупшевой, цель рейтинга — стимулировать региональные власти к созданию качественной среды для жизни населения. Рейтинг отражает картину того, как в каждом из регионов удовлетворяются потребности человека, выявляет области, где необходимы улучшения и помогает определить ориентиры по ним.

Одним из главных достижений республики, по мнению министра экономического развития Чувашии Дмитрия Краснова, стало создание новых рабочих мест и условий для реализации своего дела. При государственной поддержке открыто свыше 450 рабочих мест, 263 инвестиционных проекта успешно реализованы. Численность занятых в малом и среднем бизнесе, включая предпринимателей, достигла 168 тысяч человек.

Опубликовано: 17 декабря 2021 г.


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