Подрядчик оштрафован на полмиллиона рублей за срыв сроков капремонта художественной школы

На 528 с лишним тысяч рублей оштрафована подрядная организация за нарушение сроков работ по капремонту детской художественной школы в Новочебоксарске. В рамках реализации нацпроекта «Культура» между образовательным учреждением и ООО «СФ Восторг» был заключен контракт на выполнение работ по капремонту здания школы стоимостью более 727 тысяч рублей. Однако в установленный срок (1 августа 2021 года) работы были выполнены менее чем на половину. По факту неисполнения контракта прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения фирма не только получила крупный штраф — после вмешательства прокуратуры договор с нерадивым подрядчиком расторгнут, организация внесена в федеральный реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков). В настоящее время заключен контракт с новыми подрядчиками, ремонт находится в завершающей стадии.