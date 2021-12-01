Пришли медали, откуда не ждали

Представительница Чувашии Александра Козлова еще в апреле выступила на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве, заняв четвертое место в весовой категории до 59 кг. Казалось бы, соревнования окончены и награды нашли своих обладателей, но…

В сентябре стало известно, что результаты победительницы состязаний Боянки Костовой из Азербайджана будут аннулированы за употребление допинга. По правилам, за этим должно было последовать перераспределение наград: занявшей второе место российской спортсменке Ольге Те полагалась золотая медаль, а Александре Козловой — бронзовая.

Официальный вердикт по данному поводу, правда, был вынесен не сразу. Да и у Александры не было времени обращать внимание на эти нюансы — она готовилась к чемпионату мира по тяжелой атлетике. Проходит он в эти дни в Ташкенте, но выступления нашей спортсменки на нем уже завершены — она показала девятый результат по итогам соревнований. Кстати, уже упоминавшаяся Ольга Те стала бронзовым призером чемпионата мира.

И буквально сразу после этого Европейская федерация тяжелой атлетики в связи с дисквалификацией Боянки Костовой приняла официальное решение: отдать Ольге Те золотую медаль чемпионата Европы в Москве, а Александре Козловой — бронзовую награду.

«Если говорить о бронзовой медали чемпионата Европы, то Александра очень обрадовалась ей. Для нее это вторая награда соревнований такого ранга, — сообщил корреспонденту «СЧ» наставник Александры Козловой Геннадий Иванов. — А что касается чемпионата мира, то для Александры он стал дебютным, и волнение, конечно, сказалось. Всего же в весовой категории, в которой выступала Александра, было заявлено 43 участника, и она попала в топ-10. Очень, я считаю, достойный результат!»