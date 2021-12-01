Планерка Главы: рост инвестиций и экспорта, последствия засухи, концерт для врачей

Экономика республики прошла стадию восстановления и вышла на нормальную траекторию роста, констатировал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, докладывая на вчерашней правительственной планерке об итогах социально-экономического развития Чувашии в январе-ноябре текущего года.

Индекс промышленного производства составил 100,5%. Основной вклад в прирост внесли предприятия металлургии, по выпуску транспортных средств, текстильных изделий. В то же время в минусе оказались производства готовых металлоизделий, химических веществ, электрооборудования. Наиболее заметное увеличение отгрузки в Порецком, Красночетайском, Комсомольском районах. Спад имеется в Шумерле, Канаше, Ибресинском районе.

В АПК индекс производств не вышел на прошлогодний уровень, составив 93,7%. Сказалась засуха, отобравшая весомую долю урожая зерна и картофеля.

Объем инвестиций в основной капитал в январе — ноябре в республике превысил 32,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 1,5%. Самый заметный прирост вложений за счет внебюджетных источников обеспечен за счет Шемуршинского, Ядринского, Красноармейского, Мариинско-Посадского, Комсомольского и Янтиковского районов. По мнению министра, основой для роста инвестирования послужило увеличение прибыльности организаций. Тогда как 13 муниципалитетов не вышли даже на среднереспубликанский уровень. На 18% к тому же прошлогоднему уровню отмечается рост объемов в строительстве в целом и на 27,8% — по вводу жилья.

Цифра 32,8 млрд рублей составил объем инвестиций в основной капитал в республике за 11 месяцев этого года

Заметно оживление также во внешнеэкономической деятельности — ее оборот вырос почти на 19%, в том числе экспорт — на 34,5%. Восстановилась и пошла в рост потребительская активность, констатировал министр. Есть положительная динамика по зарплате — номинальная заработная плата выросла в среднем на 9,7%. В лидерах тут финансовая, научная сферы, электроэнергетика, обрабатывающие производства. А самые низкие заработки — в общепите и гостиничном хозяйстве. Что касается малого и среднего бизнеса, то численность субъектов предпринимательства (вместе с самозанятыми) к концу ноября составляло 62,1 тыс., всего же в бизнесе было занято 168,8 тыс. человек — с плюсом на 2,3% к январю — ноябрю 2020-го.

Консолидированный бюджет за 11 месяцев исполнен по доходам в объеме 74 млрд руб., расходам — 69,5 млрд руб. Процент исполнения выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил председательствующий на еженедельной планерке первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков. Доходы республиканского бюджета исполнены в сумме 67,5 млрд руб., расходы — 61,6 млрд руб. Оба бюджета, как видим, с профицитом. Отмечается рост собственных поступлений — по консолидированному бюджету на 15,6%, по республиканскому — на 14,8%.

Расходы консолидированного бюджета выросли на 6,7 млрд руб., или на 10,7%. Большая часть бюджетных средств вложена в отрасли социально-культурной сферы, в частности, в образование. Уровень освоения средств на исполнение национальных проектов за 11 месяцев составил 71,5%, что выше, чем год назад, отметил Ноздряков. По республиканскому бюджету динамика также положительная — рост расходов на 10%. Госдолг с начала текущего года снизился на 926 млн руб., до отметки 7,9 млрд руб.

О предварительных результатах прошедшего 1 декабря итогового сочинения (изложения) и подготовке к предстоящей аттестации учащихся 9-11-х классов на планерке рассказал министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров. Сочинение и изложение писали 5123 выпускника текущего учебного года, в том числе 5056 — сочинение. Процедура прошла без технических сбоев и нарушений. 5034 выпускника справились с сочинением успешно, 22 получили незачет. А вот за изложение зачет выставили всем.

Начался прием заявлений на участие в ЕГЭ в 2022 году. Расписание экзамена Рособрнадзором пока не утверждено. Но уже известно, что единый экзамен в этом году школьники республики будут сдавать в 35 пунктах, два из них новые. Ожидается ряд новшеств и в самом проведении ЕГЭ, сказал министр. Это, в частности, использование электронных ключей. Они уже закуплены и отправлены в центр информационных технологий для активизации и получения лицензий.

Между тем

И концертом, и прививкой

В минувшую субботу в Чебоксарах состоялся благотворительный концерт «Спасибо врачам!». Вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов высказал благодарность Главе Чувашии Олегу Николаеву, поддержавшему данную инициативу, а также всем организаторам концерта — правительству республики, Союзу женщин Чувашии, Фонду развития Чувашии «Перле» и благотворительному фонду «Время помогать».

«Подвиг, который сегодня совершают работники наших медицинских учреждений, важен и ценен, — подчеркнул Михаил Ноздряков. — А главной на сегодня помощью врачам является очень ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своих близких — благодаря вакцинации люди могут снизить нагрузку на систему здравоохранения».