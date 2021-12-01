Журналисты, не разобравшись, предположили, что Глава Чувашии приказал закрасить подстанцию

И вывели информацию о закрашенной в серый цвет «эпешки» из соцсетей в повестку СМИ.

Единственное их утверждение сводится к тому, что в аккаунте Инстаграм Олега Николаева появилась жалоба @presents_21, который сообщил: «Моя 6-летняя дочь, проходя вчера мимо, сказала: «мама, мне страшно. Какие страшные рисунки, лошадь без головы, сова без головы, люди без головы». Пожалуйста, посодействуйте тому, чтобы тот кто отвечает за это, перекрасили хотя бы в однотонный цвет. Дети из окон школы ежедневно должны наблюдать это, почему? И проходя по территории школы почему надо это видеть детям?». На это @chuvashskaya_respublika ответила, что о комментарии сообщат «в местную администрацию для решения проблемы».

Получается, традиционный ответ с аккаунта @chuvashskaya_respublika с предложением в адрес администрации города Чебоксары решить проблему интерпретировали как призыв к действию в пользу одной из сторон, причём призыв как прямое поручение Главы Чувашии.

Это не может соответствовать действительности, пояснили в пресс-службе Главы региона.

Решить проблему, значит изучить позиции всех сторон, сделать так, чтобы мнения были услышаны и было найдено приемлемое для всех решение по принципу «побеждают все», прокомментировали в администрации Главы.

«Работа на местах — сфера прямой ответсвенности муниципалитетов, — считают в Доме Правительства, — об этом не стоит забывать, более того, с жителями необходимо поддерживать постоянный контакт, и благо для этого есть сформированная работающая модель, в том числе основанная на получении обратной связи — те же ресурсы нашего ЦУРа, например».

В городе также подтвердили, что поручений, и тем более официальных, по закрашиванию подстанции от Главы не было.



Другой источник указал нам на то, что «местные власти» не отработали переданный им вопрос и руководителю республики снова придется брать проблему одного поста в социальной сети под личный контроль. К тому же всем интересна позиция нового главы администрации города Чебоксар Дениса Спирина, для которого «подстанция Гарри Поттера» станет крещением в выходе из нехорошей ситуации.

Со своей стороны, считаем, что решение Чебоксарских электросетей по «серой краске» было грубым, хоть оно и могло соответствовать ГОСТу. Но найти «золотую» середину пока, видимо, не получается.