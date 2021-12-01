НАДЕЖДА КОЛЕБАНОВА

руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам

«На этой неделе Глава Чувашии Олег Николаев подписал соглашение с главами Батыревского, Мариинско-Посадского, Яльчикского, Янтиковского районов и города Новочебоксарска. Согласно этому документу закупки для нужд муниципальных образований передаются в созданный в этом году Региональный центр закупок Чувашской Республики — единый орган для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В течение месяца планируется заключить такие соглашения со всеми муниципалитетами. Положительный эффект от централизации заключается в повышении качества закупочной деятельности и сокращении рисков неисполнения контрактов со стороны недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и рисков возникновения судебных разбирательств».