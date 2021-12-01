Кот из Чебоксар побывал на Первом канале

Дрессированный кот по кличке Барс имеет 37,5 тысячи подписчиков в ТикТоке. Теперь о нем узнают и миллионы телезрителей — кота и его хозяина Романа Мордикова пригласили на съемку передачи «Видели видео?».

Полтора года назад симпатичного пушистого котенка семья Мордиковых нашла по объявлению в интернете. Малыш с первого взгляда приглянулся всем домочадцам. Через пять месяцев обнаружилось, что кот не только сообразительный, но и исполнительный. Он с легкостью может выполнять простые собачьи команды «сидеть», «лежать», «дай лапу». Затем Барса начали обучать и более сложным приемам: теперь кот знает команды «перевернись», «замри», «голос».

Хозяева выложили около десятка видеороликов со своим любимчиком в социальную сеть ТикТок, и они стали быстро набирать популярность. Ролик, в котором Барс сидит на руках у Романа и с аппетитом ест желтую малину с ложки, собрал 448 тысяч просмотров и привлек внимание создателей передачи «Видели видео?».

Специально для этой поездки Мордиковы приобрели коту перевозку и отнесли в ветеринарную клинику, где он прошел вакцинацию. Сотрудники программы в свою очередь оплатили все расходы, связанные с дорогой, питанием и проживанием. И на два дня пушистый питомец отправился покорять Москву. По словам Романа Мордикова, это первое дальнее путешествие Барса, и в поезде любимец вел себя очень настороженно. По приезде в столицу кот успокоился и вместе с хозяином с удовольствием осмотрел гостиницу «Звездная», а также прогулялся в окрестностях Останкинской телебашни.

— Барс по характеру очень добродушный и умный, — делится впечатлениями Роман. Проблем в дороге и на съемках с ним не возникало. Кот быстро адаптируется, знает как правильно себя вести. На протяжении нескольких часов, пока шли съемки программы, Барс спокойно сидел на руках и кушал витаминки, чем сразу покорил ведущего Александра Смола и гостей студии.

На съемку в Останкино были приглашены и другие домашние питомцы. Еще до начала программы, в гримерке, кот с интересом наблюдал издалека за ручной ласточкой, а с собакой Лаймой даже обменялся своеобразными «рукопожатиями». Правда, кошачья натура взяла верх, и Лайма тут же чуть не получила лапой по носу.

Сюжет с дрессированным котом выйдет на Первом канале ближе к Новому году.

Кстати

Сам Роман Мордиков тоже привлек внимание московских телевизионщиков. В 2007 году он попал на передачу «Минута славы», где сыграл на гитаре и губной гармошке одновременно отбивая ногой мяч.