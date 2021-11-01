28 ноября — День матери

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашской Республики

«Дорогие наши мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери!

Образ матери по праву является символом безусловной любви, чуткости и заботы. Именно она закладывает в своих детей духовно-нравственную и культурную основы, предопределяет тем самым развитие личности. Для всех нас важно культивировать семейные ценности и возвращать идеалы крепкой семьи. Поэтому повышение престижа материнства, создание достойных условий жизни семей с детьми, поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами правительства республики.

Матери-героини, многодетные мамы, женщины, ставшие родными мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, благодарю вас за ваши усилия, безграничное терпение и ваш неоценимый вклад в воспитание достойных граждан нашей страны. Пусть дети всегда радуют вас своими победами и достижениями, в ответ дарят вам заботу и внимание!

Желаю вам доброго здоровья, счастья и семейного благополучия! Низкий вам поклон!»