Наш сити снова с менеджером

У Чебоксар новый градоначальник — сегодня депутаты Чебоксарского горсобрания единогласно поддержали кандидатуру Дениса Спирина на пост сити-менеджера, сообщает «Чувашинформ».

Перед решающим голосованием слово предоставили и Денису Спирину, и его конкуренту Олегу Александрову. Они кратко рассказали о своем видении развития города, ответили на несколько вопросов.

Выступление Спирина, судя по итогам голосования, оказалось ярче и убедительнее. Он не только сообщил о своих планах, но и подготовил презентацию, которая проиллюстрировала его слова. А на вопрос о путях решения проблемы закредитованности городского бюджета предложил разработать специальную программу по пролонгации задолженности. Источники ее покрытия найти можно, считает Спирин.

Далее состоялось голосование по кандидатурам на должность главы администрации Чебоксар. Дениса Спирина депутаты поддержали единогласно.

Определившись с сити-менеджером, депутаты продолжили заседание. Они внесли изменения в бюджет города, в составы постоянных комиссий горсобрания, рассмотрели другие вопросы. А «Чувашинформу» удалось взять первое эксклюзивное интервью у Дениса Спирина.

— Денис Вадимович, как себя чувствуете после назначения на должность главы администрации Чебоксар?

— Волнительно. Море планов, море идей, которые требуют дальнейшего воплощения. Хочется, чтобы и команда городской администрации, и депутатский корпус поддержали начинания и мы работали как единое целое. Возможно, у нас будут и трения, но без них невозможно. Я за любые вопросы, за решение конфликтных ситуаций в диалоге.

— Что сделаете в первую очередь, когда вступите в должность?

— Первым делом необходимо создать кадровый резерв в администрации. Я привлеку молодых сотрудников, попробую привлечь молодежь. Также попробуем провести новый цикл образовательных программ, повысим квалификацию, попробуем поменять мышление для создания продукта, который мы хотим видеть. Пригласим технологов, различных коучей и, возможно, специалистов из федеральных институтов. Будет сделан акцент на молодежь, потому что это новый импульс, новые знания. И именно тот потребитель, который пользуется услугами и всей инфраструктурой нашего города.