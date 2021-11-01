Дело 64-летнего насильника передано в суд

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в изнасиловании девушки, с которой познакомился в интернете.

Фигуранту 64 года. По версии следствия, под видом молодого человека он вел переписку с 23-летней девушкой в одной из социальных сетей и договорился с ней о встрече. Июльским вечером он приехал к потерпевшей домой с цветами. И сообщил, что букет якобы передал для нее парень, ну тот самый — из интернета… А он — дядя этого парня, и попросил дождаться его у девушки в квартире. Потом кавалер пенсионного возраста все же признался, что именно он вел с ней переписку, и никакого молодого человека не существует. Закончилось интернет-знакомство изнасилованием хозяйки квартиры. Злоумышленник взят под стражу. Дело уже передано в суд для рассмотрения.