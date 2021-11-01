В преступлениях участвовали и подростки

В Канаше двое молодых людей в возрасте 19 и 15 лет признаны виновными в угоне трех автомобилей и попытке угона еще одного.

На это им хватило трех вечеров подряд в нынешнем июне. В машины злоумышленники проникали легко — они были не заперты… Забравшись в салон, угонщики перерезали провода зажигания, замыкали их и машины заводились (только четвертая не поддалась). А дальше — экскурсия на чужих авто по Канашу и району. Правда, не без приключений. Один из угнанных автомобилей заглох на дороге, а тут машина ДПС появилась, пришлось дать деру. Другая машина врезалась в гараж, там ее и бросили. Третья заглохла и осталась в деревне Асхва. По материалам уголовного дела, во все эти автопреступления несовершеннолетнего подростка вовлекал его старший друг, который заработал себе дополнительную статью УК. По приговору суда он должен провести в колонии общего режима 5 лет и три месяца, а 15-летнему фигуранту дела назначен условный срок в полтора года.

В Алатыре местная жительница без постоянного места работы и ее несовершеннолетняя знакомая уже выслушали приговор за угон автомобиля. В мае этого года 30-летняя женщина без постоянного места работы и ее 15-летняя «подружка», ученица восьмого класса, познакомились с немолодым горожанином. А затем пили спиртное в его квартире чуть ли не до утра. Мужчину изрядно разморило от принятого «на грудь», и он уснул, а злоумышленницы взяли ключи от его машины «Ситроен С4» и вышли на улицу. Несовершеннолетняя открыла водительскую дверь и, вставив ключи в замок зажигания, попыталась завести автомобиль, однако это у нее не получилось.

Но зато получилось у 30-летней сообщницы, которая пересела за руль. Некоторое время они катались по Алатырю, пока не съехали в кювет, не справившись с управлением, и скрылись с места происшествия. После обращения владельца автомобиля в правоохранительные органы их нашли. За угон машины по сговору суд наказал обеих штрафами — со старшей взыскал 25 тысяч рублей, а с юной — 15 тысяч.