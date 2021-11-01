О продолжении работы сессии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

25 ноября в 10 часов в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17) продолжит работу очередная, четвертая, сессия Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва.
Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Госсовета в разделе «Сессии».

Опубликовано: 18 ноября 2021 г.


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