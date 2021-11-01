О продолжении работы сессии

25 ноября в 10 часов в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17) продолжит работу очередная, четвертая, сессия Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва.

Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Госсовета в разделе «Сессии».