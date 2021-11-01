Установлен предполагаемый источник вируса АЧС

Источником генома вируса африканской чумы свиней в продукции ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Приволжские колбасы» из Новочебоксарска стал эмульгатор Белок животный «Белкотон А96».

Как уже сообщалось, на этом предприятии в рамках производственного контроля были отобраны пробы готовых колбасных изделий для мониторинговых исследований и направлены в Чувашскую республиканскую ветлабораторию. Полученные результаты подтвердили наличие в продукции генетического материала вируса АЧС. В ходе эпизоотологического расследования республиканской Госветслужбой были отобраны пробы от всего имеющегося на предприятии сырья, используемого в производстве. География сырьевой зоны оказалась обширной — Белгородская, Ленинградская, Кировская, Курская, Нижегородская, Челябинская области и Республика Татарстан. Однако в исследованных образцах геном вируса АЧС не был обнаружен.

Тогда внимание специалистов при обследовании склада хранения специй привлек применяемый в производстве эмульгатор — Белок животный «Белкотон А96», изготавливаемый из свиной шкуры (производитель ООО «Дмитровский белковый комбинат», отправитель ООО «Центр инновационных перспектив», г. Долгопрудный). По результатам лабораторных исследований в образцах «Белкотона А96» и был выявлен геном вируса АЧС. Как отмечает пресс-служба Госветслужбы, используемое предприятием сырье поступает при наличии ветеринарных сопроводительных документов с указанием результатов лабораторных исследований на АЧС.