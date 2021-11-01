Депутаты не уложились в нормативы

Прокуратура Новочебоксарска выявила факты завышения предельно установленных цен при закупке товаров для городского Собрания депутатов.

В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, городское Собрание депутатов в декабре прошлого года за счет средств местного бюджета приобрело товары, стоимость которых существенно превышала предельно допустимую цену. К примеру, внимание прокуроров привлекла шариковая ручка, закупленная представительным органом за 1304 рубля. А ведь по установленным нормативам цена такого товара в расчете на одного работника не должна была превышать 100 рублей.

Светят неприятности и главе города, который позволил закупить для нужд депутатского собрания беспроводные наушники известной фирмы в зарядном футляре, web-камеры, ручку перьевую и ряд других предметов на общую сумму более 32 тысяч рублей, которые не были предусмотрены «нормативами обеспечения функций городского Собрания депутатов, утвержденными постановлением главы города Новочебоксарска от 30.12.2016».

В адрес Новочебоксарского городского Собрания депутатов внесено прокурорское представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере закупок и недопущении их впредь. А в отношении главы города возбужденно административное дело по факту нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, которое направлено для рассмотрения в уполномоченный орган. Прокуратура отдельно отмечает, что в ходе прокурорской проверки «все приобретенные предметы находились на рабочих местах».