42-летний чебоксарец погиб от удара кулаком в грудь

В Чебоксарах заключен под стражу местный житель, подозреваемый в причинении смерти соседу.

В ночь с 4 на 5 ноября у жителя Чебоксар гостил 42-летний сосед. В ходе застолья они поссорились, хозяин квартиры ударил гостя кулаком в область грудной клетки. От полученной тяжкой травмы мужчина умер. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, расследование продолжается.

А в Канаше 58-летнему местному жителю, избившему соседа металлическим ломом, уже вынесен приговор. В нынешнем июле между ними тоже произошла ссора, подогретая спиртным. Как установлено СУ СКР по Чувашии и судом, хозяин квартиры нанес собутыльнику не менее девяти ударов металлическим ломом, в том числе по голове, угрожая убийством. К счастью, потерпевший остался жив, по заключению экспертов его здоровью причинен легкий вред. Любителя помахать по-пьяни ломом суд приговорил к 9 месяцам колонии строгого режима.