Жительница Канаша подозревается в покушении на дачу взятки «сотруднику ФСБ»

В 2019-2020 годах женщина перевела 8,8 млн рублей в финансовый проект, который в дальнейшем отказал ей в возврате денег. Помощь предложил знакомый мужчина. У него якобы доверительные отношения с сотрудником органов безопасности, который за взятку в 1,5 млн рублей сможет оказать содействие в решении этой проблемы. И в сентябре прошлого года та передала доброжелателю первые 400 тысяч рублей для «сотрудника ФСБ»… СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело, идет следствие. Между тем по факту хищения у 55-летней жительницы Канаша миллионов уголовное дело расследует полиция. А ее знакомый, навравший про связи с сотрудником ФСБ, уже осужден за мошенничество. Если в ходе следствия вина фигурантки дела будет доказана (покушение на дачу взятки), ее финансовые потери увеличатся, ведь штрафы по этой статье немалые.