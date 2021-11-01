Сотрудник полиции заправлял личные авто за счет МВД

Выслушал приговор за злоупотребление должностными полномочиями бывший сотрудник дежурной части ОМВД России по Чебоксарскому району.

В апреле-мае этого года он, будучи еще при должности, неоднократно использовал в личных целях вверенные ему на время несения дежурства топливные карты для заправки служебных автомобилей. Заправлял по этим картам свою машину, а также передавал их знакомому и родственнице. В итоге успел потратить более 10 тысяч рублей из средств МВД по Чувашии. Этот факт выявили сами сотрудники министерства. По результатам служебной проверки фигурант дела уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщили в СУ СКР по Чувашии. А по приговору он наказан штрафом в 40 тысяч рублей.