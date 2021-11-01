Корреспонденты «СЧ» прошлись по адресам вместе с переписчиком

С синей сумкой на плече…

Рабочий день сотрудницы одной из чебоксарских организаций Елены Киселевой, как правило, начинается в восемь утра и завершается в пять вечера. Елена возвращается домой, где ее радостно встречают дети, быстренько кормит домочадцев, и… снова идет на работу, правда, уже на другую. Она надевает синий жилет и шарф, кладет планшет и налобный фонарик в синюю сумку, и, конечно, не забывает главное — удостоверение переписчика Росстата, паспорт и защитную маску.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. В Чувашии был сформирован «корпус» более чем из двух тысяч переписчиков, среди которых были распределены адреса жителей республики. Елена Киселева выбрала участок в новоюжном районе столицы, что ближе всего к ее дому, чтобы потом удобнее было возвращаться домой. За месяц анкетирования граждан каждый переписчик должен заполнить данные в среднем на 550 человек. К тому времени, как корреспонденты «СЧ» напросились к Елене в попутчики, она выполнила уже более половины этой нормы.

Переписчица встретила нас в своей «фирменной» экипировке, и мы направились к девятиэтажкам на проспекте Тракторостроителей. Елена звонила в домофон и приветливо говорила: «Здравствуйте, Всероссийская перепись населения!» Дверь открывалась, и начиналась работа…

«Стараюсь обходить квартиры с верхнего этажа, ведь спускаться всегда легче», — попутно объясняла наша собеседница. Лучше всего, по ее словам, проводить опрос вечером или в выходные, когда люди дома. Днем можно застать лишь пенсионеров да школьников. Последние чаще всего отвечают, что родителей нет дома, и предусмотрительно не открывают двери, и это правильно — как мама двоих детей считает Елена.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?.. …Что жильцов одного из чебоксарских домов, расположенного в Новоюжном микрорайоне, опрашивают сразу три переписчика. И это не удивительно, рассказали «СЧ» в Чувашстате, особенность здания состоит в том, что в нем 20 подъездов и около 800 квартир. Этот многоквартирный дом переменной этажности находится по проспекту Тракторостроителей и является самым длинным в столице республики.

На опрос жильцов одной квартиры у нее уходило не более семи минут. Не требуя никаких подтверждающих документов, все ответы со слов респондентов она тут же заносила в планшет. Что, кстати, очень удобно, ведь раньше переписчикам приходилось носить кипы переписных листов с собой, да и на заполнение «вручную» требовалось немало времени.

По словам переписчицы, длительность заполнения анкеты зависит от того, насколько большая семья проживает в доме, а иногда в одной квартире может быть несколько домохозяйств. Мы попросили Елену разъяснить этот момент, так как при самостоятельном заполнении переписных листов на портале госуслуг люди часто теряются в этом вопросе. Оказалось, что если, например, в квартире проживают мать и сын, но у каждого из них свой бюджет и отдельное питание, то это уже отдельные домохозяйства.

Встречали квартиранты нас по-разному. Часто радушно, иногда настороженно, лишь один мужчина, открыв дверь, тут же с яростью ее закрыл, выкрикнув «Я занят!» Елена даже и сказать ничего не успела.

«Ну вот, тут контакт нарушен, звонить бесполезно», — расстроилась переписчица. С ней такое редко случается, часто люди, видя ее добродушную улыбку, охотно общаются. Когда же человек говорит, что ему некогда, Елена спрашивает, в какое удобное время ей подойти, или оставляет специальную листовку с информацией о ближайших переписных участках. Также рассказывает о возможности заполнить переписные листы на портале госуслуг, не забыв при этом напомнить, что ответить через интернет на вопросы Всероссийской переписи теперь можно до 14 ноября (ранее срок был до 8 ноября).

Паспорт не потребуется — Как жильцам распознать мошенника, который под видом переписчика пытается войти в доверие жильцов? — спросили мы Елену Киселеву.

«Во-первых, настоящий переписчик — всегда в «фирменной» экипировке. Он должен предъявить удостоверение Росстата и, конечно же, паспорт, иначе как человек узнает, кто перед ним, — посоветовала Елена. — Переписчик не потребует с вас никаких документов, все будет записывать исключительно с ваших слов. Он не станет расспрашивать вас по телефону, навязываться в гости, время для него дорого. Ну, и, конечно, ему и дела нет, какая у вас зарплата или пенсия и где вы ее храните».

Нередко бывает, что одинокие пенсионеры просят переписчика подольше задержаться, зайти на чашечку чая, поговорить, в таком случае приходится вежливо отказывать. Во-первых, не положено по инструкции, во-вторых, время не терпит, ведь столько квартир еще нужно обойти. К тому же сейчас пандемия, а потому переписчики стараются держаться на дистанции от респондентов и просят их надеть маски.

Завершая обход, Елена поведала, что в день ей удается опросить жителей 20-25 квартир. Легче всего «переписывать» малосемейки, там люди часто пожилые и коммуникабельные. А вот с молодежью общаться сложнее, иногда до нее в буквальном смысле не достучишься. В новых домах, например, нужно пройти не одну железную дверь, чтобы добраться до порога квартиры, да еще и дверных звонков нет. Вот и приходится переписчикам изо всех сил стучать.

— Не страшно, если нарветесь на неадекватных жильцов? — спросили мы нашу собеседницу.

— Конечно, стараюсь быть начеку, люди-то разные, — ответила переписчик. — Но у нас всегда наготове быстрый набор — вызов полиции. К тому же, когда разговариваем с людьми, мимоходом интересуемся, не агрессивные ли соседи.

— Как к возложенной на вас миссии относится ваша семья?

— Хорошо, поддерживают, старший сын даже иногда со мной ходит в качестве охраны, — улыбаясь, ответила Елена. И призналась, что сама захотела стать переписчиком, потому что было интересно, ведь такое бывает раз в десять лет. К тому же ей нравится общаться с людьми. Да и за работу полагается вознаграждение.

— Когда вас спрашивают, для чего нужна перепись, что вы отвечаете?

— Конечно, есть базы данных в ЗАГСе, МВД, Пенсионном фонде и так далее, но перепись дает наиболее полное представление о «портрете» населения, о том, как живут люди. Благодаря этим сведениям государство сможет планировать, как улучшить условия жизни граждан. Думаю, это очень важно.

Напомним

Стартовавшая 15 октября Всероссийская перепись населения продлится по 14 ноября 2021 года. Пройти ее можно тремя способами: дождаться переписчика, подойти в переписной пункт или заполнить опросник на портале госуслуг.

По данным Минэкономразвития Чувашии, в настоящее время перепись прошли свыше 77% жителей Чувашии — 927 тыс. человек, в том числе онлайн — более 19%. Как отмечают в Чувашстате, участие в переписи приняли почти все жители сельских районов. В числе лидеров — Батыревский, Шемуршинский, Красночетайский, Яльчикский и Шумерлинский районы.