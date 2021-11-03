Олег Николаев ответил на вопросы про очереди в больницах, поддельные сертификаты, продление каникул

Локдаун: что будет дальше?

В нерабочую неделю, которая объявлена в Чувашии, как и во всей России, с 30 октября по 7 ноября, а в девяти муниципальных образованиях республики и того раньше, с 26 октября, Глава Чувашии Олег Николаев в прямом эфире социальных сетей ответил на многочисленные вопросы жителей в связи с локдауном.

Количество привитых против новой коронавирусной инфекции с каждым днем растет – динамика особенно заметна в последние 2-3 недели. В начале этой недели первый компонент вакцины в республики получили около 430 тысяч человек, что составляет около 55% от плана. Однако для выработки коллективного иммунитета Чувашия пока не дотягивает: привиться должны около 760 тысяч от общего количества населения республики, или 80% людей старше 18 лет. Ранее, напомним, специалисты говорили о 60% взрослых.

В некоторых пунктах вакцинации, как отмечают жители, наблюдаются очереди. По словам Олега Николаева, в лечебных учреждениях республики имеются в наличии около 100 тысяч доз всех четырех вакцин. А в случае, если где-то определенный препарат временно отсутствует, в частности, люди жаловались на перебои со Спутником Лайт, его по заявке пациента могут доставить в течение 24 часов в любую точку Чувашии. Поручение отслеживать ситуацию с наличием вакцины получили главы администраций всех районов и городов республики.

Цифра Около 6 тысяч человек – столько человек, по данным на 2 ноября, ежедневно вакцинируются в Чувашии.

В связи с закрытием торговых центров для некоторых родителей встал вопрос покупки определенных смесей детского питания, которые можно приобрести, по их словам, только в сети «Детский мир». Олег Николаев предложил воспользоваться дистанционной торговлей и доставкой товаров на дом. А по поводу открытия больших торговых центров ради покупки каких-то конкретных товаров ответил однозначно: желание воспользоваться моментом появляется и у других продавцов и они начинают нарушать правила. Такая практика уже есть. Вместе с тем Глава республики назвал справедливым замечание возобновить работу ветеринарных аптек, зоомагазинов и ограниченного количества салонов сотовой связи – им разрешили обслуживать посетителей при условии отдельного входа в здание.

В целом недельный локдаун в Чувашии все-таки не такой жесткий, отметил Олег Николаев. Так, продолжают работу заведения общепита из реестра «ковид-фри» площадью свыше 150 квадратных метров – при условии строжайшего соблюдения всех санитарных мер и необходимой доле привитых сотрудников (не менее 70%).

Разорвать цепочку распространения коронавируса – такая задача стояла перед введением нерабочих дней. И эффект от них уже есть: если до «ковикул» на аппаратах ИВЛ находилось 120-130 человек, то в начале ноября – уже в пределах 90. Для каждого такого пациента кислород приходится буквально добывать. Особенно напряженной ситуация была в конце октября, когда лечебные учреждения в республике испытывали острую нехватку этого жизненно важного вещества – счет на поставку кислорода в стационары шел буквально на часы. Но и сейчас при таком уровне заболеваемости объемов кислорода в Чувашии по-прежнему недостаточно, признал Олег Николаев. На выручку пришли крупные местные производства. Около 17 тонн кислорода в сутки вырабатывают Концерн «Тракторные заводы» и Химпром, но потребность в нем гораздо выше – 45 тонн, поэтому приходится прибегать к помощи соседних регионов.

Предприниматели интересовались мерами поддержки. Как отметил Олег Николаев, предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей уже началось. Чтобы получить их, необходимо оформить соответствующую декларацию на сайте Федеральной налоговой службы. Кроме того, предприниматели могут претендовать на льготные кредиты под 3% годовых. Все формы поддержки в период пандемии, введенные в республике еще в прошлом году, продлены и на следующий. По-прежнему действуют льготы для новых ИП, а для приоритетных направлений (обрабатывающее производство, научные изыскания, цифровые сервисы) меры поддержки бессрочные. «Мы готовы индивидуально рассмотреть каждое предприятие и соответствующим образом поддержать», — обнадежил деловых людей руководитель региона.

Кстати Почему во время нерабочих дней работают алкомаркеты? Этот вопрос был одним из самых часто задаваемых во время общения Олега Николаева с пользователями соцсетей. Такие магазины относятся к продуктовым, в связи с чем и продолжили свою работу, был дан ответ. «Было бы несправедливо, если бы мы их отдельно прекратили их деятельность. Тогда мы должны были бы принять решение на весь период нерабочих дней запретить торговлю алкогольной продукцией. Очевидно, это вызвало бы более негативную реакцию. И такой длительный период запрета торговли алкогольной продукцией, наверное, это не совсем оправдано», — пояснил руководитель республики.

Прокомментировал Глава Чувашии и ситуацию с отстранением с 1 ноября от работы непривитых сотрудников в отдельных секторах экономики. Согласно нормам, закрепленным в федеральном законодательстве, работодатель вправе это сделать без сохранения заработной платы. А если работник имеет медотвод, но по долгу службы обязан контактировать со множеством людей, скорее всего, ему стоит пересмотреть место работы. Прежде всего, чтобы сохранить свое здоровье.

Многих зрителей волновал вопрос, не продлят ли в Чувашии нерабочие дни после 8 ноября, и выйдут ли, в частности, с каникул школьники. Олег Николаев в шутку отметил, что в связи с увеличением каникул на одну неделю он стал «кумиром школьников». Об этом ему рассказал сын-девятиклассник. «Уверен, что мы с вами справимся, и с 8 ноября и школы заработают в очном режиме, и предприятия всех отраслей», — сказал руководитель республики, но четкого ответа о режиме работы с понедельника все-таки не дал. Окончательное решение по следующей неделе примут в пятницу, 5 ноября, на заседании Оперштаба.

Напомнил Глава Чувашии и об обязательной сдаче ПЦР-теста для возвращающихся с отдыха в других регионах и странах. Причем вакцинирован человек или нет, значения не имеет. Сделать это нужно в течение трех дней с момента возвращения в республику и загрузить в Госуслуги.

В тему Многие уже сейчас задумываются о Новом годе. А вот как его будем праздновать – с широкими гуляниями или в тесном семейном кругу, зависит от каждого из нас, подметил Олег Николаев. «Если мы будем ответственны и в течение ноября наберем коллективный иммунитет, если будем иметь низкие показатели заболеваемости, то, конечно, будем встречать Новый год, как обычно», — заверил спикер.

Во время прямого эфира прозвучала просьба от привитых парикмахеров разрешить им работать. «Конечно, разрешим. Только с 8 ноября», — был ответ. Откроются по завершении нерабочих дней и все учреждения культуры, музеи, кинотеатры, спортзалы, бассейны, кафе и другие объекты. Принимать посетителей там будут строго по QR-коду. Причем действовать такое требование будет еще долго, как минимум до начала следующего года.

Правда ли, что за нарушение локдауна заведение закроют на три месяца, поступил еще один вопрос. Это действительно так. Впрочем, штрафы за нарушения в период ограничений, могут быть разные: от 1 тысячи рублей для физических лиц до 1 млн рублей – для юридических лиц. За злостное нарушение деятельность могут приостановить до 90 дней.

«Остались в локдаун без работы с тремя детьми и двумя ипотеками. Никакой поддержки и выплат», — посетовали зрители. На что получили разъяснение, что нерабочими на этой и без того выходной неделе объявлены всего три рабочих дня, а не, скажем, месяц. «Не думаю, что это критично, — отметил Олег Николаев. – Уверен, что работодатели найдут возможность простимулировать тех своих работников, которые в это время не работают. Особенно если речь идет о предприятиях, попавших в перечень пострадавших от новой коронавирусной инфекции. Такие предприятия смогут получить грант – деньги, которые не надо возвращать, для поддержки работников в размере МРОТ». При условии, конечно, что работники трудоустроены официально, а предприятие делает все необходимые отчисления.

Также спрашивали, будут ли в Чувашии делать ПЦР-тесты бесплатно и можно ли получить QR-код переболевшим. Если первое не планируется, то второе уже совсем скоро станет реальностью. Предполагается, что человека после сдачи ИФА-теста на количество антител включат в единый реестр переболевших людей Ковид-19. На его основании будет сгенерирован QR-код, который можно будет предъявлять с любого гаджета. Проработают такой механизм в течение 10-14 дней.

Были вопросы и по общественному транспорту. В частности, проводят ли его дезобработку. Спрашивали и про возобновление плановых операций. По словам Олега Николаева, в больницах они и не прекращались. Конечно, около 35% коечного фонда отдано на лечение коронавирусных больных и это сильно отвлекает врачебные силы. Тем не менее, наши медики усиленно работают не только в красной зоне, но и на приемах. Там, к слову, нагрузка на врачей возросла многократно — как сообщили жители, педиатры, к примеру, обслуживают сразу 3-4 участка одновременно, а в очередях приходится сидеть по 2-3 часа. «Нам надо просто немного потерпеть. Нам всем под силу в эти нерабочие дни сказать врачам действенное спасибо – пойти привиться, защитить себя и близких, и сделать все, чтобы не заболеть. Вот это будет конкретная помощь каждому врачу. Я вас уверяю, у нас и очередей не будет в больницах, и будет возможность получить спокойно медицинскую помощь», — обратился Олег Николаев.

А оставшиеся нерабочие дни руководитель республики призвал провести с пользой: побыть с семьей, сделать прививку. Сейчас для этого самое время.

Особая тема

Больница торговала липовыми сертификатами?

Во время прямого эфира один из пользователей поднял тему поддельных сертификатов о вакцинации. Якобы в больнице Чебоксарского района в Кугесях продают сертификаты без прививок. «Обязательно проверим Кугесьскую больницу», — сразу же среагировал Глава Чувашии и прямо во время трансляции обратился к главврачу больницы Владимиру Викторову проверить информацию. «По факту обращения в аккаунт главы Чувашии будет проведена служебная проверка. Пока же данное сообщение не имеет за собой никаких подтверждений», — в тот же день прокомментировал Владимир Викторов. А вопрос на личный контроль взял заместитель Председателя Кабинета Министров — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

«Это серьезные обвинения. Поступившая информация будет передана для проверки в правоохранительные органы. Сегодня важно понимать, что фальсификация документов о вакцинации — это не только уголовное, но еще и моральное преступление! В условиях пандемии медицинские работники трудятся не покладая рук, вкладывая большие силы на сохранение жизни и здоровья пациентов. Вакцинация — единственное верное решение. Никакие фиктивные сертификаты, справки не помогут справиться с новой коронавирусной инфекцией и уж тем более спасти жизнь при тяжелом течении болезни. Правоохранительные органы проверят сообщение заявителя, и, в случае необходимости, примут соответствующие меры», — заявил министр Владимир Степанов.

Добавим, что уполномоченные органы регулярно проводят рейды по выявлению и пресечению незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19 и проведении ПЦР-тестов. В частности, отслеживаются интернет-ресурсы, предлагающие купить подложные сертификаты. После выявления и обращения в Роскомнадзор ряд таких сайтов был заблокирован. За продажу поддельных сертификатов о вакцинации от Covid-19 грозит до двух лет лишения свободы, а за покупку и использование таких справок — до одного года.

«Убедительно прошу не пользоваться поддельными сертификатами. Мало того, что это незаконно, это преступление, прежде всего, против вас самих, если вы заболеете. Сейчас по стране много случаев, когда люди покупают поддельные сертификаты, заболевают, попадают под ИВЛ. Потом раскаиваются, сожалеют. Это неправильно. Давайте жить честно. Давайте жить дружно, чтобы не было потом стыдно и больно», — попросил Глава Чувашии Олег Николаев.