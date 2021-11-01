Блокадники получат выплату в размере 50 тысяч рублей

29 жителей Чувашии, защищавших Ленинград или живших в блокадном городе, в ноябре получат выплату в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщили в Пенсионном фонде, выплата осуществляется в соответствии с Указом Президента России от 17 сентября 2021 года «О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни».

Напомним, открылась эта дорога через Ладожское озеро 22 ноября 1941 года и стала единственной магистралью, по которой снабжался блокадный Ленинград в годы войны.

Всего разовую целевую выплату получат 77 тысяч граждан России. Отдельно за ней обращаться не нужно, уточнили в пресс-службе Отделения ПФР по Чувашии — выплату доставят одновременно с пенсией за ноябрь.