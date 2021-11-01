Началась выдача льготных кредитов для наиболее пострадавших

Банки страны приступили к выдаче льготных кредитов в рамках второго этапа программы «ФОТ 3.0».

Такие займы по ставке 3% годовых предназначены для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей. На эти цели из федерального бюджета решено направить до 20 млрд рублей. Заем можно получить на полтора года из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения кредита увеличен вдвое — с 6 до 12 месяцев. «Важно, что в первые полгода можно ничего не платить — ни проценты, ни основной долг, а после в течение 12 месяцев погашать заем равными долями», — уточнил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

По просьбе бизнеса в список льготников добавлены такие сферы деятельности, как дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина Чувашии.