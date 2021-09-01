1 сентября в селе Батырево открыли дорогу к школе

Два года назад одно из зданий по улице Табакова в райцентре реконструировали под учебный корпус для начальных классов Батыревской средней школы № 1. После открытия нового корпуса в школе исчезла вторая смена. Все бы хорошо, но вот дорогой, ведущей к школе, родители (также, как и жители окрестных улиц) были очень недовольны. И говорили об этом не только местным властям. В прошлом году во время прямой линии, проведенной «СЧ» с прокуратурой республики, жительница Батырево посетовала на отсутствие асфальтированной дороги, ведущей к начальной школе по улице Табакова. Детям, пожаловалась она, приходится месить грязь в стремлении к знаниям.

И вот, наконец, проблема решена. Ремонт дороги был включен в план дорожных работ, рассчитанный до сентября 2022 года, сообщают на сайте районной администрации. Но ввиду значимости объекта подрядчик сумел в течение нынешнего дорожного сезона завершить весь объем работ. И при этом построил качественную дорогу.

— Ежегодно одним из важнейших факторов при составлении ремонтного перечня дорог является близость трассы к социальным объектам, в том числе к школам, детским садам, — отметил приехавший на открытие дороги министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов. — Подъезды к этим учреждениям должны быть комфортными и безопасными.

А глава администрации муниципального образования Рудольф Селиванов сообщил, что район и впредь будет работать над улучшением качества жизни в населенных пунктах — согласно тем положениям, что прописаны в Комплексной программе развития района на пять лет.

По новой дороге почетные гости прошли пешком, а юное поколение протестировало ее на роликах и велосипедах. Заодно ученики школы успешно сдали небольшой экзамен на знание Правил дорожного движения.