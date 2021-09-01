Группа компаний «АБС Электро» по доброй традиции выступает партнером эстафеты

Причастны к спортивным победам

Поддержка спорта и здорового образа жизни — важная составляющая корпоративной культуры «АБС Электро». Группа компаний выступает за здоровый образ жизни, принимает активное участие в популяризации спорта в городе, республике и стране, а также уделяет особое внимание спортивному воспитанию сотрудников, высоко оценивает и поощряет их стремление и волю к победе, упорство и настойчивость.

«АБС Электро» постоянно реализует благотворительные и партнерские проекты в области физической культуры, поддерживает детские и взрослые спортивные команды, участвует в организации спортивных мероприятий, выделяет средства на развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, оказывает материальную поддержку перспективным и талантливым спортсменам.

Примечательно, что для популяризации спорта «АБС Электро» ежегодно проводит свою Спартакиаду. Это яркий и масштабный праздник спорта, который собирает более 1000 участников и болельщиков. А в этом году компания впервые проведет корпоративную регату, посвященную 60-летию ВНИИР. В ней примут участие 7 команд из дочерних предприятий Москвы и Санкт-Петербурга.

Надо сказать, что «АБС Электро» — один из основных партнеров легкоатлетической эстафеты «Советской Чувашии», которые делают ее настоящим торжеством олимпийского духа.