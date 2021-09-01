От ветхого жилья до «чувашского прилавка»: обозначены ключевые задачи развития республики

Глава Чувашии Олег Николаев уверен, что республика успешно работает над воплощением в жизнь инициатив Президента страны. В развитии региона нельзя не учитывать федеральные тренды, используя средства правительства страны для получения максимального эффекта.

В своем выступлении на третьем этапе XXXI Конференции Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Глава республики затронул вопросы, которые в той или иной мере касаются каждого жителя республики.

Пандемия коронавируса не могла не сказаться на состоянии экономики, объеме инвестиций и уровне занятости. Но, как считает Олег Николаев, через взаимодействие бизнеса, учебных заведений и органов государственной власти удается не просто решать краткосрочные задачи, но и запустить системные процессы развития трудовых ресурсов. «Президент акцентировал внимание на конкретной поддержке людей в части занятости, обеспечения рабочими местами, особенно в условиях, которые сложились в пандемийный период», — напомнил Глава республики.

Одно из важных направлений улучшения качества жизни — масштабные проекты, которые должны реализоваться в республике за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Благодаря такому инструменту становится возможным выполнить реконструкцию тепловых сетей городов Шумерля и Алатыря, системы водоснабжения в Батырево, Шемурше.

Также, по мнению Главы республики, необходимо максимально использовать новую программу переселения из ветхого и аварийного жилья, которая будет охватывать все аварийное жилье, которое признано таковым на 1 января 2021 года. Сейчас подобная программа касается аварийного жилья, которое признано таковым на 1 января 2017 года, и большое количество домов, особенно в малых городах, не попало под этот проект. «В цифрах это выглядит следующим образом: 300 домов в городах Козловка, Шумерля, Алатыре, Ядрине, в которых проживают 3800 человек. По площади это примерно 72 тысячи квадратных метров. Для того, чтобы эту программу начать, мы с вами должны завершить действующую программу переселения из ветхого и аварийного жилья, и у нас есть все возможности сделать это в следующем году», — уточнил Олег Николаев.

Глава республики, помимо этого, высказался и о создании образовательной экосистемы вокруг каждой школы, чтобы дети могли получать знания и развиваться творчески и физически, и реализовывать себя в различных направлениях. При этом напомнил об обеспечении горячим питанием школьников начальных классов и модернизации школ республики.

Также руководитель региона обратил внимание на агропромышленный комплекс, который в республике в последнее время показывает серьезный рост. При этом нельзя забывать об обеспечении качественным экологически чистым продовольствием жителей Чувашии. Для этого ведется работа с торговыми сетями, чтобы открывать в их магазинах так называемые «чувашские прилавки», где будет представлена продукция местных производителей.

Также в своем выступлении Глава республики обозначил деятельность правительства в формате так называемого «расширенного правительства». В его состав, кроме министров, войдут депутаты Госдумы РФ и депутаты Госсовета республики для совместной разработки продвигаемых проектов.