Елена Иванова выиграла «серебро» Паралимпиады

В первый день осени на Паралимпийских играх в Токио представительница Чувашии Елена Иванова завоевала серебряную награду на спринтерской дистанции 100 метров! Вообще соревнования для нашей спортсменки складывались не лучшим образом — на первой для себя дистанции 200 метров трехкратная олимпийская чемпионка Лондона не смогла пробиться в финал.

Тут у любителей «королевы спорта» могли закрасться сомнения по поводу готовности представительницы Чувашии, но оставалась последняя возможность проявить себя. И Елена Иванова смогла продемонстрировать свой уровень на дистанции 100 метров. В полуфинале на радость своим болельщикам она показала второй результат с надеждой на успех в решающем забеге. У экранов телевизоров и компьютеров зрители с замиранием сердца ждали финала… В итоге в битве за награды Елена Иванова уступила лишь неудержимой китаянке Ши Итин, которая выиграла дистанцию с рекордом мира. Третье место заняла Даниэла Атчисон из Новой Зеландии.

«Я боролась до конца, потому что к Олимпиаде шла девять лет. Перед Токио были неудачи — четвертое место на чемпионате Европы. Сейчас серебряная медаль для меня как «золото» — это что-то невероятное!» — сказала в интервью телеканалу «Матч! Арена» Елена Иванова.

Сразу после соревнований Глава Чувашии Олег Николаев поздравил по телефону новоиспеченную медалистку с успехом и высказал ей слова поддержки.