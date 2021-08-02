Жительнице Урмарского района, которую обманули почти на миллион рублей, сочувствовали всем районным отделом полиции. В феврале прошлого года она обратилась в межмуниципальный отдел МВД России «Урмарский» и рассказала, как пыталась вылечить тяжело болевшего мужа при помощи магии. Знахарка из Москвы выманила 950 тысяч рублей, но больного ее чудодейственные снадобья не спасли.
Оперативники сделали все, чтобы помочь несчастной вдове: направили десятки поручений и запросов, искали «ясновидящую» Ярославу среди «белых» и «черных» магов, проверяли даже «профессиональные» сообщества разных чародеев, но со временем все больше стали сомневаться в искренности самой потерпевшей.
Со своей гадалкой женщина якобы неоднократно встречалась в Москве, но при этом не могла вспомнить ни адреса, ни других конкретных деталей, которые могли бы помочь следствию. К тому же полицейские выяснили, что местная жительница ни разу не покидала пределов родной деревни. Заявив о мошенничестве, она, по всей видимости, надеялась решить свои проблемы с кредитами, которые действительно брала на лечение мужа.
Когда обман окончательно вскрылся, она призналась сотрудникам уголовного розыска, что не раз порывалась сказать правду, но боялась последствий. А последствия действительно не заставили себя ждать: в отношении жительницы района было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос в совершении тяжкого преступления (часть 2 статьи 306 УК РФ).
Общественная опасность заведомо ложного доноса заключается в том, что он нарушает нормальную работу правоохранительных органов, отвлекает их силы и внимание от борьбы с действительными преступлениями. Поэтому за совершение указанного деяния предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.
«Жертву» мошенничества уличили во лжи
Жительнице Урмарского района, которую обманули почти на миллион рублей, сочувствовали всем районным отделом полиции. В феврале прошлого года она обратилась в межмуниципальный отдел МВД России «Урмарский» и рассказала, как пыталась вылечить тяжело болевшего мужа при помощи магии. Знахарка из Москвы выманила 950 тысяч рублей, но больного ее чудодейственные снадобья не спасли.