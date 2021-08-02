«Жертву» мошенничества уличили во лжи

Жительнице Урмарского района, которую обманули почти на миллион рублей, сочувствовали всем районным отделом полиции. В феврале прошлого года она обратилась в межмуниципальный отдел МВД России «Урмарский» и рассказала, как пыталась вылечить тяжело болевшего мужа при помощи магии. Знахарка из Москвы выманила 950 тысяч рублей, но больного ее чудодейственные снадобья не спасли.

Оперативники сделали все, чтобы помочь несчастной вдове: направили десятки поручений и запросов, искали «ясновидящую» Ярославу среди «белых» и «черных» магов, проверяли даже «профессиональные» сообщества разных чародеев, но со временем все больше стали сомневаться в искренности самой потерпевшей.

Со своей гадалкой женщина якобы неоднократно встречалась в Москве, но при этом не могла вспомнить ни адреса, ни других конкретных деталей, которые могли бы помочь следствию. К тому же полицейские выяснили, что местная жительница ни разу не покидала пределов родной деревни. Заявив о мошенничестве, она, по всей видимости, надеялась решить свои проблемы с кредитами, которые действительно брала на лечение мужа.

Когда обман окончательно вскрылся, она призналась сотрудникам уголовного розыска, что не раз порывалась сказать правду, но боялась последствий. А последствия действительно не заставили себя ждать: в отношении жительницы района было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос в совершении тяжкого преступления (часть 2 статьи 306 УК РФ).

Общественная опасность заведомо ложного доноса заключается в том, что он нарушает нормальную работу правоохранительных органов, отвлекает их силы и внимание от борьбы с действительными преступлениями. Поэтому за совершение указанного деяния предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.