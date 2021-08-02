Сотрудник ритуальной фирмы похитил с кладбища 55-килограммовую фигурку ангела

О пропаже скульптуры с могилы супруги, захороненной на городском кладбище № 11, в полицию сообщил 60-летний горожанин. По его словам, скульптуру в виде молящегося ангела стоимостью 47 тыс. рублей, выполненную на заказ из литьевого мрамора, он установил в 2015 году. Зацепка в этой истории появилась неожиданно — потерпевший, просматривая ролики в интернете, обнаружил видео, главными героями которого были дети, а на заднем фоне стоял тот самый похищенный ангел. Оперативники уголовного розыска установили злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Новочебоксарска, известно, что он работает в одной из ритуальных компаний Чебоксар. Говорит, что скульптура высотой 74 см и весом 55 кг приглянулась ему сразу, и он решил забрать ее домой. По факту кражи возбуждено уголовное дело.