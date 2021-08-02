Чувашия дополнительно получила 40 млн рублей на модернизацию библиотек

И все благодаря тому, что был проведен дополнительный конкурсный отбор Минкультуры России на создание модельных библиотек по нацпроекту «Культура». Победителями, кроме 151 учреждения, попавшего в первую «волну» конкурса, признаны еще 154 участника. В их число и вошли пять библиотек Аликовского, Вурнарского, Канашского, Мариинско-Посадского и Чебоксарского районов, которые предстоит модернизировать на средства резервного фонда Правительства страны.
Опубликовано: 19 августа 2021 г.
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