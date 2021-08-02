Теперь в списке почетных граждан города Чебоксары 40 фамилий

Признание людей как высшая награда

Еще два славных имени вписаны в историю Чебоксар. В канун Дня города в чувашской столице чествовали новых почетных граждан Чебоксар, вручали медали «За заслуги перед городом Чебоксары» и другие высокие награды.

И хотя второй год подряд по причине коронавируса привычного широкого праздника в этот день нет, торжественности и эмоций меньше не стало. Большой зал администрации Чебоксар украсили композициями из живых цветов, у входа играл концертно-духовой оркестр под управлением Владимира Петрова, награжденных славил хор, в зале присутствовали почетные граждане Чебоксар, удостоенные этого звания ранее…

Свой 552-й день рождения столица Чувашии впервые встретила в новом для себя статусе — в мае Указом Президента России Чебоксарам присвоено высокое звание «Город трудовой доблести». «Этот год мы проживаем, вспоминая трудовой подвиг жителей Чувашии, который они совершили при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей, — отметил на церемонии чествования почетных граждан Глава Чувашии Олег Николаев. — Поэтому, когда Президент России подписал Указ о присвоении городу Чебоксары этого звания, нам было вдвойне приятно, мы искренне гордимся этим. Всю эту работу мы сделали вместе. Благодарю за эту огромную, содержательную работу и, конечно, призываю не останавливаться на достигнутом. Нужно идти дальше, добиваться, достигать и побеждать. Любое достижение только открывает новые возможности». Олег Николаев рассказал, что первый этап строительства памятной стелы «Город трудовой доблести» планируется реализовать уже в декабре. А весной территорию вокруг нее благоустроят.

Новых почетных граждан города с присвоением высокого звания поздравили глава Чебоксар Олег Кортунов и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. В этом году, напомним, ими стали Геннадий Федоров, главный федеральный инспектор по Чувашии, и Ираида Полбенникова, 26 лет возглавлявшая столичный лицей № 3. Им выдали удостоверения, торжественные ленты и нагрудные знаки. «Мы сегодня поздравляем Геннадия Семеновича Федорова — человека, который всегда и везде отстаивал интересы города Чебоксары и Чувашии, сопровождал крупные инфраструктурные проекты, помогал их реализовывать. Ираида Ильинична Полбенникова — легендарный директор легендарного физико-математического лицея, при которой школа вошла в ТОП-200 учреждений России. Благодаря ее труду школа ежегодно выпускает грамотных, любящих свое дело специалистов, которые сегодня служат на благо города и республики», — обратился Алексей Ладыков.

О чебоксарцах, заслуживших титул «Почетный гражданин города Чебоксары», в зале администрации продемонстрировали небольшие фильмы. «Я никогда не шел против своей совести», — сказал в телеинтервью Геннадий Федоров, а об Ираиде Ильиничне коллеги и соратники отзывались как о человеке, который «умеет мечтать рационально» и много сделавшем для развития человеческого потенциала города.

«Прежде всего разрешите выразить искреннюю благодарность горожанам за оценку моей деятельности, направленной на развитие столицы Чувашской Республики и на благо ее жителей. Уже само выдвижение рассматриваю как признание и высокую награду, — признался Геннадий Федоров. — Конечно, не могу не упомянуть нашу совместную многолетнюю работу по защите интересов Чебоксар в Правительстве Российской Федерации, федеральных органах власти вместе с руководителями города разных лет — Игумновым Анатолием Александровичем, Емельяновым Николаем Ивановичем, Ладыковым Алексеем Олеговичем. Отрадно видеть столицу республики современным, комфортным и инвестиционно привлекательным городом. Высокое звание обязывает и впредь усердно трудиться во имя процветания любимого города».

«Я очень благодарна за такую высокую награду, — выступила Ираида Полбенникова. — Считаю, что награда не только отмечает значимость моего труда, но и труда коллектива, лицея, родителей учащихся, всегда поддерживавших наши начинания. Очень рада тому, что в моем лице большое внимание и признание оказано всей отрасли образования нашего города. Очень хочется, чтобы отрасль образования была страшно привлекательной для всех молодых, талантливых, активных людей».

Вручались в этот день и другие награды. Высшую награду республики, орден «За заслуги перед Чувашской Республикой», получил депутат Госдумы России Леонид Черкесов, медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» удостоился глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Заслуженные государственные награды получили и другие чебоксарцы.

Справка «СЧ» Геннадий Федоров и Ираида Полбенникова стали 39-м и 40-м почетными гражданами Чебоксар. А первым обладателем этого звания в 1983 году стал летчик-космонавт Андриян Николаев. Удостоенные высшего почетного звания столицы имеют ряд прав, в том числе бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, бесплатное получение медицинских услуг в городских учреждениях здравоохранения и ежемесячную денежную выплату в размере трех тысяч рублей.

Ольга Николаева